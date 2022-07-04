Рыбинск. Криминальная хроника с 27 июня по 3 июля

Житель Рыбинска перевел мошенникам более 4 млн. рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска 1964 г.р. и сообщил о том, что ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов.

Под предлогом защиты его банковских счетов, а также, чтобы вычислить и задержать мошенников, которые якобы подают заявки от его имени на получение кредитов в банковских учреждениях, убедили выполнять их указания. Звонившие рассказали о том, что заявителю необходимо максимально исчерпать свой кредитный потенциал, чтобы мошенники не смогли оформить на него кредит и похитить его деньги.

Мужчина, считая, что помогает вычислить мошенников, оформил в различных банках несколько кредитов. После этого кредитные денежные средства и личные накопления перевел через банкомат на различные номера телефонов. Сумма ущерба составила более 4 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

На данный момент на территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка», также злоумышленники могут представиться сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники убеждают гражданина оформить кредиты и перевести денежные средства на «безопасный счет», либо назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений.

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил:

При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

Сотрудники банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Перед судом предстанет бывший руководитель полиции Рыбинска, обвиняемый в должностных преступлениях

Следственными органами СК России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего экс-сотрудника из числа руководства государственного предприятия Ярославской области “Северный водоканал”, обвиняемого в получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ярославской области.

По данным следствия, занимая руководящую должность в государственном предприятии Ярославской области “Северный водоканал”, обвиняемый получил от руководителя коммерческой организации денежные средства в размере 100 тысяч рублей за оказание им содействия в беспрепятственной приёмке выполненных данной организацией работ.

Также установлено, что обвиняемый, путем обмана, используя свое служебное положение, за счет денежных средств предприятия произвёл ремонт на своём личном автомобиле, а также провел его техническое обслуживание. Преступными действиями обвиняемого, предприятию причинен ущерб на общую сумму не менее 128 тысяч рублей.

Кроме того, установлено, что в период с января по октябрь 2020 года, обвиняемый получил в качестве взятки денежные средства в сумме 110 тысяч рублей за успешное обеспечение подготовки и проведения на базе предприятия «Северный водоканал» малого тендера на поставку оборудования и обеспечения победы в тендере, организации подобранной, одним из индивидуальных предпринимателей города Рыбинска.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По факту обнаружения тел двух женщин проводится доследственная проверка

29 июня текущего года в одном из домов по улице Солнечной города Рыбинска Ярославской области были обнаружены тела 46-летней и 24-летней женщин без внешних признаков насильственной смерти.

По данному факту Рыбинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка.

Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Более миллиона рублей перевели жительницы Ярославской области, поверив телефонным мошенникам

В ОМВД России по Дзержинскому городскому району обратилась женщина 1984 г.р. с заявлением о том, что стала жертвой телефонного мошенничества. Ей на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на имя заявительницы, для защиты денег нужно оформить новую заявку на кредит, а полученные денежные средства необходимо перевести на «безопасный счет». Женщина не стала уточнять в банке информацию, через банковское приложение оформила кредит на сумму 545 тыс. руб. и перевела эти денежные средства по указаниям мошенников.

По аналогичной схеме телефонные мошенники убедили жительницу г. Рыбинска 1956 г.р перевести денежные средства на «безопасный счет» более 570 тыс. рублей.

Следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество).