Жара возвращается с июлем ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Жара возвращается с июлем

01.07.2022, 7:07, Новости
Теги: ,

Северо-восточный умеренный ветер сбил жару в центрально-европейском регионе России, среднесуточная температура воздуха в последние дни превышает многолетние значения не более, чем на пару градусов.

Но после непродолжительного перерыва в центральный федеральный округ вновь возвращается жара. И второй месяц лета поддержит такие тенденции.

По долгосрочному прогнозу фоновой температуры июль в центральной России ожидается на 1–2 градуса теплее многолетней нормы с существенным дефицитом осадков. Недобор по дождям может составить 40–60 процентов, то есть, прогнозируется, в лучшем случае, только половина.

При этом, наибольшее положительное отклонение столбиков термометров от нормы прогнозируется в первой декаде июля (на 2-4 градуса).

В выходные в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура достигнет 28-29 градусов, а ночью не опустится ниже 16 тепла.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но уже в середине станет немного прохладнее и возможны небольшие дожди.

Атмосферное давление 2-3 июля 752-747 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 3 метров в секунду.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Возвращение купального сезона

17.06 / Погода летняя, но не жаркая

12.06 / В Рыбинске пройдут первенство и чемпионат России по пляжному теннису

10.06 / Погода вошла в норму

08.06 / День России в Рыбинске отметят концертами, экскурсиями и выставками

03.06 / Тепло дождей не исключает

27.05 / Холодный май закончится календарным летом

20.05 / В Рыбинске распускаются тюльпаны

20.05 / Северный антициклон принесет потепление

13.05 / Из варягов в Рыбинск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика