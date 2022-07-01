Жара возвращается с июлем

Северо-восточный умеренный ветер сбил жару в центрально-европейском регионе России, среднесуточная температура воздуха в последние дни превышает многолетние значения не более, чем на пару градусов.

Но после непродолжительного перерыва в центральный федеральный округ вновь возвращается жара. И второй месяц лета поддержит такие тенденции.

По долгосрочному прогнозу фоновой температуры июль в центральной России ожидается на 1–2 градуса теплее многолетней нормы с существенным дефицитом осадков. Недобор по дождям может составить 40–60 процентов, то есть, прогнозируется, в лучшем случае, только половина.

При этом, наибольшее положительное отклонение столбиков термометров от нормы прогнозируется в первой декаде июля (на 2-4 градуса).

В выходные в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура достигнет 28-29 градусов, а ночью не опустится ниже 16 тепла.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но уже в середине станет немного прохладнее и возможны небольшие дожди.

Атмосферное давление 2-3 июля 752-747 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 3 метров в секунду.