Возвращение купального сезона ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Возвращение купального сезона

24.06.2022, 7:07, Погода
Теги: ,

Финал недели в центрально-европейской части России будет по-настоящему летним.

Обосновавшийся над Прибалтикой скандинавский антициклон продолжит усиливать свое влияние на регион, обеспечивая интенсивный прогрев воздуха, что приведет к аномально высокой для июня температуре. В самом конце недели и начале следующей она будет выше климатической нормы на 4-5 градусов.

При этом индекс ультрафиолета достигнет оранжевого уровня в 5–6 единиц. При такой солнечной активности нужно помнить, что находясь на открытом воздухе, обязательно необходимо использовать солнцезащитные средства и избегать нахождения под солнечными лучами с 10 до 16 часов.

Кроме того, атмосферное давление начнет постепенно расти и в выходные дни превысит обычные для июня значения.

В выходные в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура достигнет 30 градусов жары, а ночью не опустится ниже 16 тепла.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но уже в середине станет немного прохладнее.

Атмосферное давление в 25-26 июня 750-755 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 25 июня было в прошлом году: +33,7 градуса. А в этот день 1983 года в городе холодно – всего 5,9 градуса тепла.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Погода летняя, но не жаркая

12.06 / В Рыбинске пройдут первенство и чемпионат России по пляжному теннису

10.06 / Погода вошла в норму

08.06 / День России в Рыбинске отметят концертами, экскурсиями и выставками

03.06 / Тепло дождей не исключает

27.05 / Холодный май закончится календарным летом

20.05 / В Рыбинске распускаются тюльпаны

20.05 / Северный антициклон принесет потепление

13.05 / Из варягов в Рыбинск

13.05 / Понедельник день холодный

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика