Возвращение купального сезона

Финал недели в центрально-европейской части России будет по-настоящему летним.

Обосновавшийся над Прибалтикой скандинавский антициклон продолжит усиливать свое влияние на регион, обеспечивая интенсивный прогрев воздуха, что приведет к аномально высокой для июня температуре. В самом конце недели и начале следующей она будет выше климатической нормы на 4-5 градусов.

При этом индекс ультрафиолета достигнет оранжевого уровня в 5–6 единиц. При такой солнечной активности нужно помнить, что находясь на открытом воздухе, обязательно необходимо использовать солнцезащитные средства и избегать нахождения под солнечными лучами с 10 до 16 часов.

Кроме того, атмосферное давление начнет постепенно расти и в выходные дни превысит обычные для июня значения.

В выходные в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура достигнет 30 градусов жары, а ночью не опустится ниже 16 тепла.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но уже в середине станет немного прохладнее.

Атмосферное давление в 25-26 июня 750-755 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 25 июня было в прошлом году: +33,7 градуса. А в этот день 1983 года в городе холодно – всего 5,9 градуса тепла.