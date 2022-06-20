Рыбинск. Криминальная хроника с 13 по 19 июня

В Рыбинске сотрудники полиции совместно с представителями ДНД провели мероприятие по профилактике мошенничеств

В связи с участившимися случаями обращения граждан в полицию по фактам совершения в отношении них мошеннических действий, сотрудники полиции совместно с представителями добровольной народной дружины провели профилактическое мероприятие, с целью привлечения внимания жителей города к данной проблеме.

В Рыбинске для сотрудников ПАО «ОДК Сатурн» организаторы мероприятия провели беседы, рассказали о том, какие способы мошенничеств наиболее часто используются злоумышленниками, какими приемами пользуются преступники, чтобы войти в доверие к гражданам. Особое внимание было уделено основным методам противодействия попыткам совершения различных видов мошенничеств. В завершении присутствующим раздали профилактические памятки.

Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе.

В суд направлено уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, в состав которой входили четверо жителей г. Рыбинска. Возглавлял организованную группу так называемых «обнальщиков» мужчина 1978 г.р. Некоторые участники имели специальные познания в области банковского оборота денежных средств и использовали их в своей преступной деятельности.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с сентября 2018 по июль 2020 г. на территории г. Рыбинска в нарушение требований Федерального закона «О банках ибанковской деятельности» №395-ФЗ от 02.12.1990, данная группа, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляла юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов, что в соответствии с указанным Законом отнесено к банковским операциям, то есть занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы получали доход не менее 7 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.

В одной из квартир г. Рыбинска фактически стал функционировать нелегальный банк, где осуществлялось в том числе и кассовое обслуживание клиентов. «Услугами банка» пользовались юридические лица, зарегистрированные в Московской, Ленинградской, Белгородской и Ярославской областях.

Преступный доход участников группы за весь период деятельности составил более 26 миллионов рублей. В ходе расследования проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: более 50 обысков, осмотрены компьютерная техника, сотовые телефоны, электронные носители, выписки по расчетным счетам и другие документы. Объем осмотра составил 6 томов (более 1500 листов), проведены 4 документальных исследования.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В Рыбинском районе задержан подозреваемый в совершении дачной кражи

Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан подозреваемый в совершении кражи из дачного дома.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в Рыбинском районе неизвестный, проник в дачный дом и хозяйственную постройку, похитив два велосипеда, бензокосу, трубы и провода. Ущерб составил более 28 тысяч рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан подозреваемый неработающий, ранее судимый житель Рыбинского района 1972 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Похищенное частично изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении грабежа в Рыбинске

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Северный и сообщил о том, что вечером у него произошла ссора с неизвестным, в ходе которой тот толкнул его. В результате у заявителя из кармана выпал телефон, который незнакомец похитил и скрылся. Сумма ущерба составила 4 тыс. рублей.

В ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан подозреваемый мужчина 1988 г.р., который проживает по соседству. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с потерпевшим толкнул его и похитил выпавший из его кармана сотовый телефон.

Похищенное изъято.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).