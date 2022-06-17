Погода летняя, но не жаркая ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Погода летняя, но не жаркая

17.06.2022, 7:07, Погода
Теги: ,

Период ливневых дождей в центрально-европейском регионе России подходит к концу, но почти вся территория региона останется во власти северо-западного циклона.

Однако в воскресенье в центральные области начнет распространяться антициклон с юга, обеспечивая погоду без существенных осадков и постепенно повышая температуру.

В ближайшие выходные погода неприятных сюрпризов не обещает, отмечают метеорологи. Она останется вполне соответствующей сезону. Температура воздуха не выйдет за рамки климатической нормы, а дожди, если и пройдут, будут носить кратковременный характер.

В Москве днем до +22, ночью не ниже 13 градусов тепла. В Санкт-Петербурге и Ярославле на 2-4 градуса прохладнее и вероятность дождей выше.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное давление в 18-19 июня 747-743 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 19 июня было в прошлом году: +30,6 градуса. А в этот день 2014 года в городе холодно – всего 3,1 градуса тепла.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / В Рыбинске пройдут первенство и чемпионат России по пляжному теннису

10.06 / Погода вошла в норму

08.06 / День России в Рыбинске отметят концертами, экскурсиями и выставками

03.06 / Тепло дождей не исключает

27.05 / Холодный май закончится календарным летом

20.05 / В Рыбинске распускаются тюльпаны

20.05 / Северный антициклон принесет потепление

13.05 / Из варягов в Рыбинск

13.05 / Понедельник день холодный

13.05 / Дождь, тепло, прохладно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика