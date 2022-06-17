Погода летняя, но не жаркая

Период ливневых дождей в центрально-европейском регионе России подходит к концу, но почти вся территория региона останется во власти северо-западного циклона.

Однако в воскресенье в центральные области начнет распространяться антициклон с юга, обеспечивая погоду без существенных осадков и постепенно повышая температуру.

В ближайшие выходные погода неприятных сюрпризов не обещает, отмечают метеорологи. Она останется вполне соответствующей сезону. Температура воздуха не выйдет за рамки климатической нормы, а дожди, если и пройдут, будут носить кратковременный характер.

В Москве днем до +22, ночью не ниже 13 градусов тепла. В Санкт-Петербурге и Ярославле на 2-4 градуса прохладнее и вероятность дождей выше.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное давление в 18-19 июня 747-743 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 19 июня было в прошлом году: +30,6 градуса. А в этот день 2014 года в городе холодно – всего 3,1 градуса тепла.