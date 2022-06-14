Рыбинск. Криминальная хроника с 6 по 13 июня

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении грабежа в Рыбинске

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Северный и сообщил о том, что вечером у него произошла ссора с неизвестным, в ходе которой тот толкнул его. В результате у заявителя из кармана выпал телефон, который незнакомец похитил и скрылся. Сумма ущерба составила 4 тыс. рублей.

В ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан подозреваемый мужчина 1988 г.р., который проживает по соседству. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с потерпевшим толкнул его и похитил выпавший из его кармана сотовый телефон.

Похищенное изъято.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый в совершении хищения телефона

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила о том, что утратила сотовый телефон.

Участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый в совершении кражи житель Рыбинского района 2002 г.р. Он дал признательные показания и пояснил, что на улице заметил оставленный без присмотра на лавочке сотовый телефон, похитил его, а затем продал. Сумма ущерба составила около 12 тыс. рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники патрульно-постовой службы помогли мужчине, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации

В г. Рыбинске в ночное время на маршруте патрулирования нарядом отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Рыбинское» на мосту через р. Волгу был замечен мужчина, который находился за ограждением, подвергая себя опасности.

Полицейские в ходе общения с мужчиной выяснили, что он оказался в трудной жизненной ситуации, и смогли убедить его отказаться от необдуманных действий и пройти в патрульный автомобиль. Впоследствии гражданин был передан медицинским работникам.

Полиция призывает граждан: будьте внимательны к своим родным и близким, попытайтесь помочь, если видите подавленное состояние человека. Иногда достаточно быть рядом, с вниманием отнестись к такому его состоянию, просто выслушать, чтобы побудить к иным жизнеутверждающим действиям.

Жители Рыбинска по указаниям телефонных мошенников перевели около 4,5 млн. рублей

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился мужчина 1977 г.р., который сообщил, что ему позвонила неизвестная, представилась сотрудником банка. Под предлогом предотвращения попытки мошенников завладеть его денежными средствами женщина убедила заявителя перевести денежные средства на «безопасный счет», а также оформить кредит на сумму 3 млн. рублей. Потерпевший не стал проверять в банке информацию, которую ему сообщили по телефону, выполнил все указания. Сумма ущерба составила более 4 млн. 300 тыс. рублей.

Также в полицию поступило аналогичное заявление от женщины 1982 г.р., которой позвонили якобы сотрудники банка и убедили сообщить конфиденциальную информацию банковской карты, после чего на имя заявительницы был оформлен кредит, денежные средства списаны. Сумма ущерба составила 97 500 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Полиция призывает не вступать в диалог с позвонившими «сотрудниками безопасности банков». Если в телефонном разговоре вас просят назвать данные своих счетов, банковских карт, оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет», немедленно прекратите разговор, обратитесь в банк для уточнения информации.

Мошенники используют разные приемы, чтобы убедить действовать по их инструкциям. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительных операциях на банковских счетах, о попытке оформления кредита. В ходе разговора убеждают потерпевших для обеспечения безопасности денежных средств на банковских счетах выполнять все требования «сотрудников банка». Могут представиться сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники могут обратиться по имени и отчеству. Для большей достоверности преступники также применяют программы подмены телефонных номеров, таким образом создавая видимость того, что разговор происходит с настоящим работником банка, правоохранительных органов и т.п., при этом могут называть данные реально существующих должностных лиц.

Полиция предупреждает: сотрудники правоохранительных органов и представители банковских организаций никогда не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа к счетам, а также не требуют перевести деньги на безопасные счета.

При поступлении телефонного звонка из «банка» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счету», «оформлении третьим лицом кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств», «начислении бонусов и перевода их в денежные средства» немедленно прекратите разговор. Для уточнения информации обратитесь в ближайшее отделение банка лично либо позвоните по официальному номеру, который указан на оборотной стороне банковской карты. Не сообщайте никому свои данные, данные банковских карт и коды из SMS-сообщений. Не устанавливайте на свои мобильные устройства приложения по просьбе незнакомых лиц.

В Рыбинском районе пресечен факт незаконной добычи водных биологических ресурсов

В Рыбинском районе в акватории Рыбинского водохранилища рядом с д. Ясенево сотрудниками полиции выявлен мужчина 1977 г.р., осуществляющий лов рыбы с применением рыболовной сети. Изъяты сети, выловленная рыба – 20 экземпляров плотвы. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Установлено, что подозреваемый – житель г. Рыбинска, не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

УМВД России по Ярославской области предупреждает: за незаконную добычу рыбы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Уголовным кодексом Российской Федерации за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок (ч. 1 ст. 256 УК РФ).

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Рыбинске

7 июня в 04:05 в Рыбинском районе на автодороге «Ярославль – Рыбинск» 57км600м произошло ДТП – по предварительной информации мужчина 1990 г.р., управляя автомобилем «Фольксваген Поло», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Скания» с полуприцепом, под управлением мужчины 1990 г.р. После чего автомобиль «Скания» съехал в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Поло» был госпитализирован, впоследствии скончался.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не нарушайте правил маневрирования.

Полицейскими раскрыты кражи из магазинов

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении краж из магазинов.

Ранее в полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из сети магазинов электроники и бытовой техники, расположенных в разных районах города совершены кражи товара.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый житель г.Ярославля 1985 г.р., который из торговых залов трех магазинов похитил электроинструмент и портативную колонку. Сумма ущерба составила около 18 тыс. рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что похищенное продал.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельства ДТП в Рыбинском районе с участием автобуса

5 июня около 22.20 на 209 км автодороги «Сергиев Посад-Череповец» в Рыбинском районе произошло ДТП: по предварительной информации, водитель автобуса «Фольксваген», мужчина 1960 г.р., для предотвращения наезда на дикое животное (лось) совершил съезд по ходу движения в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 человек. Водитель трезв.

В результате ДТП пассажиры автобуса: женщина 1952 г.р. и мужчина 1983 г.р. – с травмами госпитализированы, девушка 2006 г.р. – нуждается в амбулаторном лечении, женщине 1969 г.р. и мужчине 1986 г.р. оказана разовая медицинская помощь.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые участники дорожного движения! Случаи ДТП с участием диких животных (лосей) – не редкость. Госавтоинспекция обращает внимание, что такие ДТП опасны тем, что лось может появиться на проезжей части дороги внезапно, тем самым не оставив шансов водителю на маневрирование. Именно поэтому следует быть предельно внимательными и аккуратными, двигаясь на автомобиле по автодороге рядом с лесными массивами.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим с поправкой на состояние дорожного полотна, погодные условия и другие критерии, а также быть предельно внимательными за рулем.

Участки дорог, где возможно появление животных, обозначены специальным дорожным знаком «Дикие животные». Напоминаем, что дорожный знак 1.27 «Дикие животные» является предупреждающим, информируя водителя о возможном появлении на проезжей части диких животных, так как данная территория может входить в маршрут их миграции. Водитель, увидев знак «Дикие животные», должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.

Уважаемые водители, будьте внимательны на таких участках дороги!