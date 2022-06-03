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Тепло дождей не исключает

03.06.2022, 7:07, Погода
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После аномально холодного мая, лето началось с довольно резкого потепления, однако летом бывает не только теплая и солнечная погода. Нередки и грозовые дожди.

По мнению метеорологов, в ближайшие дни погода будет меняться очень быстро. В пятницу атмосферные фронты принесут в центрально-европейский регион России дожди, грозы и порывистый ветер. А в выходные дни власть над погодой перейдет к антициклону.

При этом, в ближайшие несколько дней наиболее значительные положительные аномалии температуры ожидаются в северной (как ни странно это звучит) и южной частях европейской территории страны, там отклонение от нормы составит 3–6 градусов.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле 4-5 июня днем ожидается до 22 градусов тепла, ночью не ниже +9.

На следующей недели дождей станет меньше, но жары ждать не стоит – дневная температура останется на уровне 18-22 градусов тепла.

Атмосферное давление в выходные – 752 до 747 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 5 июня было в 2014 году: +30,7 градуса. А в этот день 2017 года в городе холодно – всего 1 градус тепла.




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