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Холодный май закончится календарным летом

27.05.2022, 7:07, Погода
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У мая нынешнего года есть все шансы стать самым холодным месяцем этого столетия.

Однако уже в понедельник, 30 мая, центрально-европейская часть России окажется под влиянием антициклона, и воздушные массы прогреются до +20 градусов, учитывая и относительно высокие ночные показания термометров, среднесуточная температура приблизится к отметке в 15 градусов. Именно устойчивый переход среднесуточных температур через эту отметку и означает начало метеорологического лета.

Таким образом, отсчёт дней метеорологического лета в регионе начнётся именно с 31 мая, что на три дня позже климатической нормы.

В последние выходные мая ЦФО будет находиться под преобладающем влиянием западных воздушных потоков. Произойдет повышение температуры, но вместе с тем погода будет неустойчивой – прогнозируются дожди, местами с грозами.

Метеорологи отмечают, в течение месяца лишь четыре раза температура была выше обычной для этой поры. А средняя температура минувших дней ниже климатических значений на 2-4 градуса.

28-29 мая в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура ожидается 14 … 16 градусов тепла, ночью будет не ниже +6.

В начале следующей недели дожди станут реже, температура в дневные часы останется на уровне 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление в выходные повышаться – 734 до 750 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 28 мая было в 2007 году: +32,8 градуса. А в этот день 1975 года в городе холодно – всего +0,1 градуса.




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