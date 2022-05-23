Рыбинск. Криминальная хроника с 16 по 22 мая

В Рыбинске на выборах главы города задержали наблюдателей за «закладку наркотиков»

В городе Рыбинск Ярославской области задержали четырех журналистов ИА «Время» (издания проекта «Голос» – признан в России инагентом), которые наблюдали на выборах главы города, сообщил один из задержанных Александр Менюков.

Наблюдателей отпустили без составления протоколов. Как рассказал RTVI Александр Менюков, в отделе полиции их опросила сотрудница, все написали объяснительные, где подчеркнули, что не делали закладки с наркотиками. По словам наблюдателя, сотрудница полиции объяснила, что в дежурную часть поступил звонок, в котором и прозвучали обвинения.

По его словам, все четверо в последние часы находились в территориальной избирательной комиссии. Когда наблюдатели вышли на улицу, по словам Менюкова, их уже ждала машина полиции.

Полицейские, сказал задержанный, объяснили, что подозревают журналистов в «закладке наркотиков». Слова члена комиссии, который подтвердил, что наблюдатели никуда не отлучались, не убедили представителей правоохранительных органов.

Участковыми уполномоченными полиции раскрыта кража из квартиры в Рыбинске

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что при неизвестных обстоятельствах из квартиры пропали ювелирные украшения и бижутерия стоимостью около 77 тыс. рублей.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлена подозреваемая – неработающая 28-летняя местная жительница.

Установлено, что женщина, находясь в гостях, после совместного распития спиртных напитков с хозяином квартиры воспользовалась удобным моментом, когда мужчина уснул, и похитила ценности.

Подозреваемой даны признательные показания. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Установлены подозреваемые в совершении краж из дачных домов в Рыбинском районе

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о краже из дачного дома в д. Почесновики в Рыбинском районе. Заявитель пояснил, что неизвестный, отжав входную дверь, проник в дом и похитил садовый инструмент. Сумма ущерба составила 1800 рублей.

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые – двое неработающих ранее судимых жителей Прибрежного микрорайона 1989 г.р. и 1977 г.р. В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена их причастность к совершению еще двух аналогичных преступлений. Подозреваемыми даны признательные показания. Похищенное изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в Рыбинском районе

20.05.2022 около 23.00 в Рыбинском районе на 24км 500м автодороги «Рыбинск-Глебово» произошло ДТП – по предварительной информации женщина 1996 г.р., управляя автомобилем «Шевроле Авео», совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель госпитализирована.

На место выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, МЧС.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не нарушайте правил маневрирования.

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении кражи автомашины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Мариевка и сообщил о том, что от дома на ул. М. Горького похищена автомашина «Форд Фокус».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые местные жители – ранее судимый мужчина 1990 г.р. и мужчина 1991 г.р.

Похищенный автомобиль был обнаружен в одном из садоводств на участке, принадлежащем одному из подозреваемых.

Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что отбуксировали автомашину в СНТ, а затем намеревались разобрать и сдать по частям в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске раскрыта кража денежных средств из торговой палатки

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный, взломав двери, проник в торговую палатку в микрорайоне Веретье и похитил денежные средства в сумме более 16 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан подозреваемый в совершении кражи – неработающий житель микрорайона Северный 1988 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Похищенные деньги он потратил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.