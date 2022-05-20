Северный антициклон принесет потепление

Предстоящие выходные ознаменуются улучшением погоды в центрально-европейской части России.

Начиная с пятницы и до середины следующей недели, на синоптической карте будет преобладать антициклональная деятельность, что сулит жителям региона относительно погожий характер погод: вероятность осадков станет минимальной, из-за облаков начнет чаще выглядывать солнце, а суточные колебания температуры увеличатся.

Причина – гребень высокого атмосферного давления с акватории Баренцева моря.

В Москве и Санкт-Петербурге 21-22 мая в дневные часы до +15, ночью не ниже 4 градусов тепла. В Ярославле на пару градусов ниже.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, а дневная температура начнет повышаться – к следующим выходным до +20.

Атмосферное давление в выходные будет заметно колебаться – от 746 до 737 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 21 мая было в 2014 году: +29,3 градуса. А 22 мая 1960 года в городе холодно: -1,1 градуса.