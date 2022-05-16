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Рыбинск. Криминальная хроника c 9 по 15 мая

16.05.2022, 7:07, Детали
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В Рыбинске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении грабежа

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестный мужчина открыто похитил денежные средства в сумме 8 тыс. рублей и скрылся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый местный житель 1995 г.р.
Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что заметил на остановке мужчину, который достал из сумки деньги. Подозреваемый выхватил купюры из рук и скрылся.
Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи автомашины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что от дома на ул. П. Крюкова похищена автомашина «ВАЗ – 2107».
Сотрудниками ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» похищенный автомобиль был обнаружена в районе Юго-Западной промзоны.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, ранее судимый житель Рыбинска 1997 г.р.
Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что похитил автомобиль, оставил его в укромном месте, намереваясь разобрать и сдать в пункт приема металлолома.
Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.
В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Сотрудниками ДПС ГИБДД в г. Рыбинске в микрорайоне Скоморохова гора был остановлен автомобиль “Форд Фьюжн”, под управлением мужчины 1969 г.р., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Позднее сотрудниками ДПС ГИБДД в Центре города и микрорайоне Гагаринский были выявлены еще два аналогичных факта. Водители 1985 г.р. и 1982 г.р. также управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее уже привлеченными к административной ответственности.
Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Автомашины помещены на штрафстоянку.
В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования.




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