Дождь, тепло, прохладно

Погодные условия в центрально-европейском регионе России определяют циклоны и их атмосферные фронты.

Холодная погода в праздничные дни была связана с тыловой частью арктического циклона, ушедшего в Приволжский округ. А затем заметно потеплело.

Однако, температурный всплеск будет скоротечным. С запада надвигается гряда мощных грозовых облаков, местами сопровождаемых ливнями, что станет прологом очередного существенного и довольно продолжительного похолодания с температурным фоном на 4–5 градусов ниже многолетней нормы.

14-15 мая в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле днем ожидается 13 … 15 градусов тепла, ночью не ниже +6. Осадков не ожидается.

В начале следующей недели дневная температура понизится, местами ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное давление в выходные 735-743 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 15 мая было в 2013 году: +30,1 градуса. А в этот день 2017 года в городе холодно: -2,2 градуса.