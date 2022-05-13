Дождь, тепло, прохладно ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Дождь, тепло, прохладно

13.05.2022, 7:07, Погода
Теги: ,

Погодные условия в центрально-европейском регионе России определяют циклоны и их атмосферные фронты.

Холодная погода в праздничные дни была связана с тыловой частью арктического циклона, ушедшего в Приволжский округ. А затем заметно потеплело.

Однако, температурный всплеск будет скоротечным. С запада надвигается гряда мощных грозовых облаков, местами сопровождаемых ливнями, что станет прологом очередного существенного и довольно продолжительного похолодания с температурным фоном на 4–5 градусов ниже многолетней нормы.

14-15 мая в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле днем ожидается 13 … 15 градусов тепла, ночью не ниже +6. Осадков не ожидается.

В начале следующей недели дневная температура понизится, местами ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное давление в выходные 735-743 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 15 мая было в 2013 году: +30,1 градуса. А в этот день 2017 года в городе холодно: -2,2 градуса.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Рыбинск отмечает День Победы

09.05 / Что посмотреть в Рускеале?

06.05 / Ко Дню Победы похолодает

06.05 / Работа и зарплата в майские праздники

04.05 / В Рыбинске готовятся к празднованию Дня Победы

29.04 / Экскурсии в Санкт-Петербурге

29.04 / На Первомай немного потеплеет

28.04 / Предоставление выездного кейтеринга на высшем уровне

27.04 / Майские выходные каждый второй ярославец проведет дома

27.04 / Достопримечательности Казани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика