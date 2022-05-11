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В Рыбинске приостановлено теплоснабжение трёх микрорайонов

11.05.2022, 11:10, Новости
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Без отопления и горячего водоснабжения остались микрорайоны: Скоморохова гора, Центральный, Северный, ул. Плеханова, ул. Волжская набережная, ул. Танкистов.

С 11 мая в Рыбинске прекращено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей от котельной ПАО «ОДК – Сатурн». Причина отключения связана с неотложными аварийно-восстановительными работами на запорной арматуре, а также с проведением испытаний магистральных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

Завершение работ и восстановление отопления и горячего водоснабжения планируется 13 мая.




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