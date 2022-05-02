Рыбинск. Криминальная хроника с 25 апреля по 1 мая

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Рыбинском районе, в результате которого погиб водитель

30 апреля около 22:00 в Рыбинском районе на автодороге «Ярославль-Рыбинск» в п. Октябрьский произошло ДТП – по предварительной информации произошло столкновение автомобиля «Шевроле», под управлением мужчина 1993 г.р. и автомобиля «Ниссан», под управлением женщины 1993 г.р.

В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» скончался в машине бригады скорой медицинской помощи. Водителю автомобиля «Ниссан» назначено амбулаторное лечение.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не нарушайте правил маневрирования.

Полицейскими раскрыта квартирная кража

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что из квартиры расположенной в микрорайоне Северный г. Рыбинска, совершена кража бытовой техники. Сумма ущерба составила около 50 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи – местный житель 1989 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что в данной квартире осуществлял ремонтные работы. Хозяева квартиры на период проведения ремонта уехали, оставили ему ключи. Воспользовавшись этим, мужчина похитил две стиральные машины, телевизор, шлифовальную машину. Похищенное продал, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража кабеля

Участковыми уполномоченными полиции установлены подозреваемые в совершении кражи кабеля.

В г. Рыбинске в полицию поступило заявление о том, что на техническом этаже подъезда дома на улице Моторостроителей похищен интернет-кабель. Сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей.

В ходе работы участковыми уполномоченными полиции установлены подозреваемые – молодые люди 2003 г.р., 2004 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».

Подозреваемыми даны признательные показания.

Расследование продолжается.

Установлен подозреваемый в совершении кражи денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Переборы и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств со счета.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлена причастность к совершению преступления молодого человека 2003 г.р., который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Установлено, что подозреваемый воспользовался найденной чужой банковской картой, оплатил покупки в магазинах и кафе города. Сумма ущерба составила около 8 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении водителя, совершившего ДТП в Рыбинске, в результате которого погиб несовершеннолетний пешеход, возбуждено уголовное дело

Следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинский» в отношении водителя автомобиля «Джили», молодого человека 2002 г.р., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее мы сообщали о том, что 25.04.2022 утром в г. Рыбинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Л. Чайкиной произошло ДТП – молодой человек 2002 г.р., управляя автомобилем «Джили», совершил наезд пешехода мальчика 2012 г.р., переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок скончался.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

В соответствии с ч.3 ст.264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые водители! Снижайте скорость при проезде пешеходных переходов, рядом с детскими образовательными учреждениями, крупными торгово-развлекательными центрами, остановками общественного транспорта, при движении в жилых кварталах и внутридворовых территориях. Помните: пешеход является наиболее уязвимым участником дорожного движения.

Установлен подозреваемый в совершении грабежа

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о том, что в вечернее время на улице Ворошилова неизвестный открыто похитил из рук 17-летнего молодого человека телефон и скрылся. Сумма ущерба составила около 17 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, неработающий, ранее привлекавшийся у головной ответственности житель Рыбинского района 1986 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что на улице заметил молодого человека с телефоном в руках. Попросил позвонить, услышав отказ, выхватил у него телефон и скрылся.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).