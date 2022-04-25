Рыбинск. Криминальная хроника с 18 по 24 апреля

Внимание! Активизировались мошенники, которые звонят пожилым людям

Предупредите своих пожилых родственников: в Ярославской области активизировались телефонные мошенники. Они звонят пенсионерам и под предлогом совершения ДТП родственником (внуком, внучкой, сыном, дочерью и др.), убеждают передать крупные суммы денег.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинска 1949 г.р. и сообщила, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь, совершила дорожно-транспортное происшествие, в котором есть пострадавшие, под предлогом освобождения от ответственности и для лечения пострадавших, завладели денежными средствами в сумме 100 тыс. рублей, которые пенсионерка передала незнакомому мужчине.

Позднее в полицию поступили еще 2 аналогичных заявления от пенсионеров г. Рыбинска. Ущерб составил 300 тысяч рублей и 65 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают:

Во избежание подобных ситуаций, необходимо постоянно поддерживать связь с пожилыми родственниками, общаться с ними, рассказывать о подобных случаях и, конечно, они должны всегда иметь возможность связаться со своими взрослыми детьми, внуками, близкими и знать о том, что с ним происходит.

Как правило, мошенники могут позвонить гражданам с незнакомого номера, представиться родственниками или знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что сын, внук совершил ДТП, задержан или попал в другую неприятную ситуацию, и для решения проблемы необходимо перевести на указанный счет или передать незнакомому лицу определенную сумму денег.

Полиция призывает граждан быть осторожными и напоминает: если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника, знакомого неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники!

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, попавшем в беду?

В случае такого звонка, не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем и свяжитесь по телефону, через близких, знакомых или соседей с родственником, который якобы попал в беду. Если вы все-таки вступили в разговор, задайте собеседнику, наводящие вопросы о родственнике, о котором они рассказывают. Позвоните в полицию телефон «02», с мобильного «102».

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в совершении краж из гаражей

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении краж из гаражей.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что из гаража, расположенного в Запахомовском микрорайоне, неизвестные похитили имущество на сумму около 29 тыс. рублей.

Спустя некоторое время в полицию поступило аналогичное заявление от другого собственника гаража в том же ГСК. Сумма ущерба от кражи составила около 7300 рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 1988 г.р., которым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Житель города Рыбинска осужден за хищение снегохода

Рыбинской городской прокуратурой в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 38-летнего местного жителя.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).

В суде установлено, что весной 2019 года потерпевший оставил на хранение свой снегоход возле дома знакомого, при этом между ними по этому поводу имелась устная договоренность, правом распоряжаться своим имуществом потерпевший подсудимого не наделял.

В декабре 2021 года у подсудимый с целью личного обогащения продал ранее незнакомому мужчину вверенный ему снегоход, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Отсутствие снегохода возле дома подсудимого было обнаружено потерпевшим, который обратился с заявлением в правоохранительные органы.

При этом, подсудимый пытался заверить потерпевшему, что к хищению снегохода отношения не имеет и он был похищен неустановленным лицом.

Однако после проведения первоначальных проверочных мероприятий была установлена причастность подсудимого к хищению снегохода, в результате чего им были даны признательные показания, сообщены данные лица, которому он продал похищенный снегоход.

Своими действиями подсудимый причинил потерпевшему материальный ущерб в размере более 300 000 рублей, то есть в крупном размере.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

При назначении наказания судом приняты во внимание смягчающие обстоятельства: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления, явку с повинной, принесение извинений потерпевшему, наличие на иждивении у подсудимого двоих малолетних детей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовалось межмуниципальным управлением полиции.