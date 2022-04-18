Рыбинск. Криминальная хроника с 11 по 17 апреля

ГИБДД продолжает работу по выявлению нарушений правил перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции города Рыбинска провели массовые проверки водителей, направленные на выявления нарушений правил перевозки детей в транспортных средствах.

Рейд организован в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе профилактического мероприятия по стабилизации детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы ГИБДД осуществляли патрулирование вблизи дошкольных образовательных организаций, проверяли все прибывающие автомобили, проводили профилактическую работу с родителями и детьми.

Раздавали всем участникам дорожного движения листовки и разъясняли как правильно перевозить детей в транспортных средствах и на что необходимо обратить особое внимание.

За время проведения мероприятия выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей 7 водителей, в отношении которых составлены административные материалы по части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере 3000 рублей.

В ходе мероприятия инспекторы провели беседу со взрослыми о строгом соблюдении ПДД РФ и недопущении нарушений правил перевозки несовершеннолетних, дали рекомендации по использованию автокресел, акцентируя внимание водителей на том, что ребенок в салоне автомобиля должен быть надежно и правильно зафиксирован.

Напоминаем, что согласно ПДД ребенок пассажир до 7 лет ребенок должен перевозиться в автомобиле, оборудованном ремнями безопасности только с использованием детского удерживающего устройства. С 7 лет на заднем сидении автомобиля ребенок, может быть пристегнут штатным ремнем безопасности, а на переднем автокресло остается обязательным для ребенка пока ему не исполнится 12 лет.

Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем, профилактика – одно из важнейших направлений деятельности ГИБДД.

В Рыбинске полицейскими раскрыты телефонные мошенничества в отношении пенсионеров

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров в г. Рыбинске.

Установлено, что пожилым местным жителям поступали звонки от неизвестных, которые сообщали, что их дети или внуки стали виновниками дорожно-транспортного происшествия.

Под предлогом непривлечения родственников к ответственности за якобы совершённое ДТП, требовали денежное вознаграждение. Деньги потерпевшие передавали молодому человеку, который приезжал к ним домой.

Потерпевшими в г. Рыбинске стали две пенсионерки в возрасте старше 80 лет, общая сумма ущерба составила около 240 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативных мероприятий установлен подозреваемый – неработающий житель Московской области 2002 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что забирал свертки с деньгами у престарелых жителей Рыбинска, адреса которых ему присылали посредством мессенджеров.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении угона автомашины

На автодороге в Рыбинском районе, нарядом ДПС ГИБДД был обнаружен государственный регистрационный знак автомобиля и бампер, предположительно после ДТП.

Сотрудниками полиции установлен собственник автомобиля – жительница г. Ярославля 1994 г.р., которая пояснила, что транспортное средство оставила для проведения ремонтных работ в автосервисе в Софийском микрорайоне г. Рыбинска.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлена причастность к неправомерному завладению автомобилем «Шевроле» работника автосервиса, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, местного жителя 1992 г.р. В Рыбинском районе полицейскими обнаружен брошенный после ДТП автомобиль.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что решил покататься и совершил угон автомобиля «Шевроле», оставленного для проведения ремонтных работ, не справился с управлением, совершил ДТП. Возвращаясь на разбитом в ДТП автомобиле, заметил наряд ДПС ГИБДД, бросил автомобиль и скрылся.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).