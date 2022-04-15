Погоду в выходные испортит циклон

Апрель приготовил еще один прохладный и влажный эпизод жителям центрально-европейской части России. В предстоящие выходные причиной непогоды станет небольшой западный циклон.

В конце рабочей недели погода в регионе наладилась. Небо очистилось от облаков, прекратились дожди, и солнечные лучи принялись активно прогревать воздушные массы. Однако погодная идиллия будет недолгой, предупреждают метеорологи, и уже в ночь на субботу регион атакует очередной циклонический вихрь с запада. Он закроет небо плотными облаками и принесёт обильные дожди, который местами будут сильными.

К выходным циклон полностью овладеет погодой в центре России. Она ожидается облачной, с осадками – местами дождь даже будет переходить в мокрый снег.

16-17 апреля в Москве и Ярославле днем не выше 8 градусов тепла, ночью до -2. В Санкт-Петербурге осадков не ожидается и будет на пару градусов теплее.

В начале следующей неделе характер погоды не изменится, но осадков не ожидается.

Атмосферное давление в выходные начнет повышаться – с 740 до 753 мм ртутного столба. Ветер северный, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 17 апреля было в 1999 году: +22,6 градуса. А 16 апреля 1998 года в городе холодно: -9,3 градуса.