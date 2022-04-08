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Циклон смоет снег

08.04.2022, 7:07, Погода
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Уже сегодня погоду в центрально-европейской части России подчинит своему влиянию глубокий атлантический циклон, который окончательно вернет весну в регион.

Солнечной погодой он не одарит, выходные будут пасмурными, с дождями, и с редкими прояснениями. Но температура повысится. Даже в ночные часы она будет положительной, днем и вовсе достигнет 10 градусов и выше.

В такой ситуации снежный покров, высота которого сейчас составляет от 10 до см, станет таять буквально на глазах, и уже через неделю сугробы в регионе исчезнут, как и положено по многолетней климатической дате схода снежного покрова.

В выходные в Москве и Ярославле днем около 10 градусов тепла, ночью не ниже +3. В Санкт-Петербурге на пару градусов прохладнее.

В начале следующей неделе станет немного прохладнее (на 2-4 градуса), будет пасмурно, дожди сохранятся.

Атмосферное давление 9-10 апреля будет 333-343 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 10 апреля было в 2008 году: +19,0 градусов. А 9 апреля 2009 года в городе было холодно: -12,1 градуса.




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