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Ненастье в выходные

01.04.2022, 7:07, Погода
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Апрель в центрально-европейской части России стартует с очень ненастной погоды.

Виной тому – средиземноморский циклон «Катарина», который в предстоящие выходные местами принесет аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности, предупреждают метеорологи.

Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, в пятницу накроет обложными осадками в разной фазе Черноземье и юг Центральной России, а в первый выходной месяца доберется и до ЦФО.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура днем будет колебаться от 0 до +3 градусов, ночью – до -6. Однако из-за сильного ветра в порывах до 10–15 м/с и высокой влажности будет казаться, что на 4–6 градусов холоднее, чем есть на самом деле. Ожидается мокрый снег с дождем.

В начале следующей неделе характер погоды не измениться.

Атмосферное давление в выходные будет колебаться от 331 до 339 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 6 метров в секунду.




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