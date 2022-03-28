Рыбинск. Криминальная хроника с 21 по 27 февраля

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Рыбинске

25 марта около 21:05 на ул. 9 Мая произошло ДТП – по предварительной информации мужчина 1988 г.р., управляя автомобилем «Рено», совершил наезд на пешехода 2008 г.р., переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход подросток 2008 г.р. с травмами госпитализирован.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения: переходите дорогу в установленных местах, на нерегулируемых пешеходных переходах выходите на проезжую часть только после того, как оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что переход будет для вас безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не должны создавать помех для движения транспорта. С целью личной безопасности пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы и самое главное – обеспечивать их видимость водителями автомобилей.

Уважаемые водители! Снижайте скорость при проезде пешеходных переходов, рядом с детскими образовательными учреждениями, крупными торгово-развлекательными центрами, остановками общественного транспорта, при движении в жилых кварталах и внутридворовых территориях. Помните: пешеход является наиболее уязвимым участником дорожного движения.

Уважаемые родители! Постоянно напоминайте детям правила безопасного поведения участия в дорожном движении.

Задержан мужчина, пытавшийся похитить товар из магазина

В Рыбинске сотрудник полиции в свободное от службы время, проезжая мимо магазина на ул. Бабушкина, заметил, как из торговой точки выбежала работница, пытавшаяся догнать мужчину. Полицейский остановил автомобиль и задержал беглеца. Мужчина был передан прибывшему на место происшествия наряду патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Рыбинское».

Полицейскими установлено, что задержанный, неработающий житель микрорайона Северный г. Рыбинска 1988 г.р., намеревался похитить из магазина товар – рюкзак стоимостью более 2 800 рублей. Работница магазина заметила, что мужчина прошел с товаром мимо кассы, а после сделанного ему замечания попытался скрыться.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Похищенное изъято.

Подозреваемым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что похищенное намеревался продать.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейскими пресечена серия фактов телефонного мошенничества в Ярославской области

В г. Рыбинске сотрудниками полиции задержан автомобиль, в котором передвигались подозреваемые в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров.

Установлено, что пожилым местным жителям поступали звонки от неизвестных, которые сообщали, что их дети или внуки стали виновниками дорожно-транспортного происшествия. Для минимизации последствий ДТП якобы требовалась крупная сумма. По указанию звонивших пенсионеры упаковывали деньги в пакет с вещами или постельным бельем и передавали лицам, которые приезжали по адресам их проживания. В дальнейшем наличные переводились на счета злоумышленников.

Потерпевшими в г. Рыбинске стали три пенсионерки в возрасте старше 80 лет, которые передали так называемым курьерам денежные средства. Общая сумма ущерба составила около 650 тыс. рублей.

Установлено, что подозреваемые – неработающие жители Республики Татарстан, мужчина 2001 г.р. и ранее судимый мужчина 1999 г.р., приехали в Ярославскую область специально для этого.

Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что забирали свертки с вещами и деньгами у престарелых жителей Рыбинска, адреса которых им присылали посредством мессенджеров.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3, ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Похищенное частично изъято.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личностей иных участников данных противоправных деяний.

В суд направлено дело в отношении 5 участников организованной группы, один из которых обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии

Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя г. Рыбинска, 1988 г.р., в занятии высшего положения в преступной иерархии, совершении ряда вымогательств и грабежей, а также разбоя в составе организованной группы. А также по обвинению четырех жителей г. Рыбинска и Рыбинского района, 1982-1988 г.р., в совершении ряда вымогательств и грабежей в составе организованной группы.

Организатору группы, жителю г. Рыбинска 1988 г.р., предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

С 1 апреля 2019 года Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен новой статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В Ярославской области в 2020 году было возбуждено уголовное дело по данной статье в отношении 33-летнего жителя города Рыбинска, который обвиняется в том, что занимал высшее положение в криминальной иерархии своего города.

По ходатайству следователя Следственной части Следственного Управления УМВД России по Ярославской области фигурантам уголовного дела судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, отбывали наказания в виде лишения свободы. Организатор группы начал свою преступную «карьеру» еще будучи несовершеннолетним.

Следствием установлено, что он создал и возглавил организованную группу, в состав которой были вовлечены доверенные лица, имеющие опыт совершения преступлений, ранее отбывавшие наказания в местах лишения свободы. Члены группы осознавали и пропагандировали в г. Рыбинске и Рыбинском районе Ярославской области свою принадлежность к уголовно-преступной среде.

Участники организованной группы обвиняются в совершении на территории Ярославской области 8 особо тяжких преступлений корыстно-насильственной направленности. В том числе, осуществляли покровительство субъектам коммерческой деятельности путем предоставления так называемой «криминальной защиты» за систематическое материальное вознаграждение. В одном из эпизодов цена такого покровительства для бизнесмена была установлена в размере 25 тысяч рублей в месяц. В другом эпизоде за решение имущественного спора обвиняемый и его подчиненные отобрали у гражданина дорогую иномарку.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии со статьей 210.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

«Родственник попал в ДТП с пострадавшими!»

В последнее время участились звонки гражданам о том, что их родные, совершили дорожно-транспортное происшествие. Необходимо перевести деньги, под предлогом освобождения их от уголовной ответственности.

Во избежание подобных ситуаций, необходимо постоянно поддерживать связь с пожилыми родственниками, общаться с ними, рассказывать о подобных случаях и, конечно, они должны всегда иметь возможность связаться со своими взрослыми детьми, внуками, близкими и знать о том, что с ними происходит.

Как правило, мошенники могут позвонить гражданам с незнакомого номера, представиться родственниками или знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что сын, внук совершил ДТП, задержан сотрудниками правоохранительных органов или попал в другую неприятную ситуацию, и для решения проблемы необходимо перевести на указанный счет или передать незнакомому лицу определенную сумму денег.

Раскрытие подобных мошенничеств достаточно сложно и может потребовать большого количества времени, так как лица, участвующие в их совершении, часто находятся за пределами региона или даже в местах лишения свободы, а абонентские номера, с которых осуществляются звонки, зарегистрированы на посторонних лиц.

Полиция призывает граждан быть осторожными и напоминает: если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника, знакомого неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники! Сегодня техника позволяет даже подделать голос человека. Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям! Свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию! Не будьте доверчивыми! Вызвать полицию можно, позвонив по телефону 02, с сотового – 102.