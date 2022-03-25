Недолго солнышко погрело

В ближайшее время солнечный антициклон, покинет центрально-европейскую часть России и унесет с собой весеннее тепло.

С северо-запада на регион движется активный циклон, которому предстоит кардинально изменить характер погоды. Небо скроют плотные облака, дождь перейдет в снег, усилится ветер и заметно похолодает.

Сегодня уже весь север Русской равнины накроют облачные поля арктического фронта, которые принесут в регион довольно сильные снегопады и метели, местами в Поморье и Республике Коми может выпасть более трети месячной нормы осадков. И только южнее линии Сыктывкар – Архангельск они будут переходить в дожди.

Вместе с ненастьем на север Русской равнины прорвутся воздушные массы из акватории Баренцева моря, в результате здесь днём столбики термометров уже не поднимутся выше нулевой отметки. Но на этом арктическое вторжение не остановится, и к выходным зимняя погода уже пробьётся и в средние широты. Лишь юг европейской России пока останется во власти весны.

Южный ветер сменит направление на плотный порывистый западных румбов, и собрав в охапку облачные поля северных широт, в субботу прольет дожди, а в ночь на воскресенье начнет забрасывать улицы и дороги снегом.

Одновременно вновь подрастет и атмосферное давление, подтянувшись к своей норме, так же, как и температура воздуха, которая вернется в свои климатические рамки

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле к 27 марта дневная температура понизиться до -2 … -4 градусов, ночью – до -8.

В начале следующей неделе характер погоды не измениться.

Атмосферное давление в выходные будет расти – с 728 до 745 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 11 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 27 марта было в 2020 году: +13,1 градуса. А 26 марта 1997 года городе было очень холодно: -26,2 градуса.