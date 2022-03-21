Рыбинск. Криминальная хроника с 14 по 20 марта

В Рыбинске полицейскими изъято около 70 грамм синтетического наркотика

Сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» при поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии по Ярославской области пресечена преступная деятельность по сбыту наркотических средств.

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции задержан мужчина 1998 г.р., у которого изъято 42 свертка с веществом. Установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством синтетического происхождения массой около 70 г.

Сотрудниками полиции установлено, что мужчина причастен к осуществлению сбыта наркотических средств бесконтактным способом (путем оборудования тайников). Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта кража лодки

В полицию г. Рыбинска обратилась жительница микрорайона Софийский с заявлением о том, что неизвестные совершили хищение металлической лодки с берега Рыбинского водохранилища в п. Судоверфь. Ущерб составил 83 тысячи рублей.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый житель п. Судоверфь 1989 г.р.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похитил оставленную без присмотра лодку, отбуксировав ее на мотоблоке в гараж. Похищенное намеревался сдать в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Северный и сообщил о том, что в ночное время в подъезде дома по улице Фурманова малознакомый мужчина выхватил принадлежащий ему сотовый телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый житель Скоморохова гора 1995 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что в ночное время в подъезде дома после совместного распития спиртных напитков с малознакомым мужчиной отобрал у него сотовый телефон и скрылся. Телефон продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Расследование продолжается.

Госавтоинспекция призывает к соблюдению Правил дорожного движения

Только за 15 марта сотрудники строевых подразделений ДПС ГИБДД области выявили 35 нарушений ПДД РФ пешеходами, в том числе 2 – несовершеннолетними, в 3 случаях у пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы. За непредоставление преимущества в движении пешеходам, составлено 12 административных материалов на водителей транспортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках профилактической акции «Пешеход! Внимание, переход!» совместно с педагогами и юными помощниками ГИБДД продолжают проведение профилактических мероприятий на улицах своих городов, напоминая взрослым и детям о безопасном участии в дорожном движении.

Госавтоинспекция переходите дорогу в установленных местах, на нерегулируемых пешеходных переходах выходите на проезжую часть только после того, как оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что переход будет для вас безопасен, при переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы не создавайте помех для движения транспорта. С целью личной безопасности пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы и самое главное – обеспечивать их видимость водителями автомобилей.

Уважаемые родители! Прививайте детям правила безопасного поведения участия в дорожном движении, воспитывайте в них ответственность за свои поступки.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте ответственными и дисциплинированными, цените свою и чужую жизнь!