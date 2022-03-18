Весна идет, весну встречаем

Холодный период в центрально-европейской части России заканчивается, и к выходным показания термометров не только вернутся в норму, но и превысят ее.

И все благодаря скандинавскому антициклону, отмечают метеорологи, который продолжит удерживать преимущественно солнечную и сухую погоду, что в условиях постепенного разворота потоков с северных направлений на западные приведёт к ощутимой адвекции более тёплых воздушных масс.

Погода по-прежнему будет сухой, днем будет много солнца. Ночи в регионе будут становиться все менее холодными, а дни все теплее. При этом, суточный ход температуры воздуха останется значительным, а снежный покров продолжит уменьшаться.

19-20 марта в Москве и Ярославле в дневные часы температура повысится до +8 градусов, а в Санкт-Петербурге до +10. Впрочем ночью будет еще подмораживать – до -3 градусов.

В начале следующей неделе характер погоды не измениться – будет по-весеннему тепло и без осадков.

Атмосферное давление в выходные 763-760 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 19 марта было в 2015 году: +12,8 градуса. А 20 марта 1981 года городе было очень холодно: -29,5 градуса.