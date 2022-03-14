Рыбинск. Криминальная хроника

Установлен подозреваемый в совершении кражи металлических изделий с земельного участка

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестные лица с земельного участка, расположенного в садоводческом товариществе, похитили металлические изделия. Ущерб составил 17 тыс. рублей.

Участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый – неработающий житель микрорайона Зачеремушный, мужчина 1997 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что совершил кражу, чтобы сдать похищенное в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта кража снегохода

Ранее в полицию г. Рыбинска обратился житель Ярославля с заявлением о том, что неизвестные совершили хищение снегохода, который он оставил без присмотра в акватории Рыбинского водохранилища, когда провалился под лед. Ущерб составил около 440 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – житель Рыбинского района 1979 г.р.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что случайно обнаружил утонувший снегоход, попросил друга помочь поднять транспортное средство и отбуксировать к своему дому, так как об этом якобы попросил его знакомый.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции найден пропавший в Рыбинске пенсионер

09.03.2022 в дежурную часть МО МВД “Рыбинское” поступило сообщение о том, что в микрорайоне Волжский рано утром ушел из дома и не вернулся пенсионер 1938 г.р. Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы поисковые мероприятия.

Около 14.00 на одной из улиц микрорайона Волжский пропавший пенсионер был найден полицейскими. Он не мог вспомнить, куда нужно идти. Сотрудники полиции передали найденного пенсионера родственникам.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть внимательными к своим пожилым родственникам. Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами в памяти, хроническими заболеваниями, напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите такие листки с информацией в карманы его одежды. Контролируйте время прогулок своих пожилых родственников, по возможности сопровождайте их. В случае ухода необходимо как можно быстрее обращаться в правоохранительные органы.

Полиция напоминает: «выгодные» предложения в сети Интернет могут оказаться уловкой мошенников

В МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1968 г.р. с заявлением о том, что с ее банковской карты неизвестные похитили денежные средства.

Установлено, что заявительница на странице своей знакомой в социальной сети увидела информацию о возможности вернуть деньги с покупки в качестве кэшбэка в сумме 5000 рублей. Заявительница перешла по указанной ссылке, ввела реквизиты своей банковской карты, после чего обнаружила, что со счета списано около 30 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия.

Полиция напоминает: будьте бдительны! Мошенники используют различные способы, чтобы завладеть чужими денежными средствами. «Выгодные» предложения в сети Интернет могут оказаться очередной уловкой злоумышленников. Не стоит переходить по ссылкам на подозрительные сайты и тем более указывать конфиденциальную информацию. Никогда и никому не сообщайте данные банковской карты и коды из СМС-сообщений.

Полицейскими изъята марихуана

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» выявлен факт незаконного хранения наркотиков. В квартире у неработающего жителя местного жителя 1977 г.р. обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.

В результате исследования сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области, установлено, что изъятое является наркотическим средством марихуана общей массой в высушенном виде более 15 г.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ . Подозреваемый пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления.

Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража контейнера для сбора мусора

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в микрорайоне Веретье с контейнерной площадки пропал металлический контейнер для сбора мусора. Сумма ущерба составила 5500 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности неработающий житель Гаврилов-Ямского района 1997 г.р. и житель г.Рыбинска 1999 г.р., которыми даны признательные показания. Мужчины пояснили полицейским, что хотели сдать контейнер в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Передала свою банковскую карту и лишилась денег

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Мариевка и сообщила о том, что с ее банковской карты при неизвестных обстоятельствах пропали денежные средства в сумме 2800 рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый — неработающий, ранее судимый местный житель 1980 г.р., обстоятельства совершения преступления.

Установлено, что заявительница в ходе совместного распития спиртных напитков передала свою банковскую карту и пин–код знакомому для совершения снятия денег. Мужчина должен был снять и передать денежные средства заявительнице, однако, решил их оставить себе. Вернувшись, пояснил, что денежных средств на карте нет и отдал банковскую карту обратно. Пропажу денег заявительница обнаружила позже и обратилась в полицию.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция предупреждает — никогда не передавайте свою банковскую карту третьим лицам. Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца.

Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Будьте осторожны!

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП в Рыбинске, в результате которого пострадал пешеход

01.03.2022 в 15:35 в г. Рыбинске на улице Крестовой произошло ДТП – по предварительной информации мужчина 2000 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ 21090», совершил наезд на пешехода мужчину 1964 г.р., переходившего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован с травмами.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Ярославской области призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными и ответственными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!

Уважаемые пешеходы!

Помните: При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Госавтоинспекция призывает пешеходов использовать светотовозвращающие элементы в населенных пунктах для обеспечения личной безопасности

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора.

Будьте бдительны и предельно внимательны!

Жители Ярославской области лишились крупных денежных сумм, желая получить доход в инвестиционных проектах

За последние несколько дней в полицию обратились четыре жителя региона с заявлениями о мошеннических действиях, совершенных под предлогом получения доходов в инвестиционных проектах.

Так, в МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась женщина 1971 г.р., которая пояснила, что в сети Интернет увидела рекламу с предложением принять участие в инвестиционных проектах. Заявительница перешла по ссылке и заполнила анкету, указав свои данные. После этого с ней связались неизвестные и убедили поучаствовать в «инвестиционом проекте».

В течение нескольких месяцев «консультанты» убеждали женщину переводить денежные средства для покупки криптовалюты и акций. Заявительница выполняла все указания звонивших и перевела денежные средства на общую сумму более 700 тыс. рублей.

По данному факту следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Также в полицию обратилась жительница Ленинского района Ярославля 1966 г.р., которая под таким же предлогом перевела неизвестным более 900 тысяч рублей.

Жительница Заволжского района Ярославля 1977 г.р. оставила заявку в сети Интернет на прохождение обучения трейдингу. В ходе общения с неизвестными выполнила их указания, установила приложение для покупки криптовалюты, оформила кредиты и перевела мошенникам в общей сложности около 2 млн. рублей.

По данным фактам полицией проводятся проверочные мероприятия.

Схема подобного типа мошенничества предполагает взаимодействие гражданина, который заинтересовался получением дохода, с неизвестными лицами, называющими себя финансовыми консультантами, брокерами и т.п. В ходе общения такие «специалисты» для убедительности используют сложную финансовую терминологию. Чтобы начать участвовать в «торгах», потерпевший по совету злоумышленников пополняет счет сначала на небольшую сумму. Затем он получает доступ к системе, имитирующей процесс торгов, которая никакого отношения к реальным торгам не имеет. Вывести из нее денежные средства невозможно.

Обман под видом инвестиций – один из наиболее распространенных видов мошенничества в этом году. При этом аферисты, не имеющие никакого отношения к торговле ценными бумагами, зачастую используют наименование крупных компаний, рекламу в сети Интернет и публикуют ложные отзывы.

Полиция призывает граждан быть бдительными! Чтобы сохранить при себе свои деньги:

— Не выполняйте указаний незнакомых лиц.

— Ни под каким предлогом не переводите неизвестным денежные средства.

— Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты, PIN-коды, коды из SMS-сообщений.