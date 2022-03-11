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Весна возвращается

11.03.2022, 7:07, Погода
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Пик аномального холода, обрушившегося на центрально-европейскую часть России, уже пройден и в ближайшие сутки показания термометров станут постепенно расти.

Антициклон, принесший морозную погоду, постепенно смещается в восточном направлении, а ему на смену спешит североатлантический циклон. Циклонический вихрь пройдет вдоль арктического побережья. Существенных осадков в регион он не принесет, зато принесет теплый воздух.

В выходные, под влиянием атмосферного фронта, небо нахмурится, кое-где осыпаясь незначительным мокрым снегом.

В Москве и Ярославле к 8 марта дневная температура повысится до +2 градусов, в Санкт-Петербурге до +4. В ночные часы столбик термометра не опустится ниже -3 градусов.

На следующей неделе процесс медленного потепления продолжится. Ночами прогнозируются слабые заморозки, а в дневные часы столбики термометров будут устойчиво подниматься до слабоположительных значений.

Атмосферное давление 12-13 марта 752-756 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 12 марта было в 2015 году: +7,6 градуса. А 13 марта 1981 года городе было очень холодно: -28,9 градуса.




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