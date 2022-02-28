Рыбинск. Криминальная хроника с 21 по 27 февраля

Полицейские раскрыли кражу крышки люка канализационного колодца

В г. Рыбинске сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи крышки люка канализационного колодца. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

Раннее в полицию поступило сообщение о краже в микрорайоне Волжский крышки люка канализационного колодца.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления житель микрорайона Центральный 1994 г.р., который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемым даны признательные показания, пояснил – совершил кражу, чтобы сдать похищенное в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Кражи крышек и корпусов люков совершаются в основном для последующей перепродажи в качестве металлолома.

Люди, осуществляющие такие хищения, как правило, не задумываются о том, что открытые люки представляют значительную опасность для водителей и пешеходов.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию.

При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию можно набрав номер «02», с мобильного «102».

В Рыбинске полицейскими выявлен факт хранения наркотиков

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении местного жителя 1988 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Ранее в дневное время у дома по улице 9 мая в Рыбинске сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» при поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии задержан мужчин, у которого обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с веществом.

В ходе исследования установлено, что изъятое – психотропное вещество амфетамин весом 0,625 г.

Подозреваемым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления. Расследование

продолжается.

УМВД России по Ярославской области напоминает, что любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может сообщить данные сведения в полицию. Звоните по телефону 02, с мобильного – 102.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в совершении кражи денег, оставленных в банкомате.

Ранее в полицию обратился мужчина 1982 г.р. с заявлением о том, что похищены денежные средства в сумме 9 тыс. рублей, оставленные им в банкомате.

Сотрудниками полиции установлено, что мужчина при совершении операции по снятию денег в банкомате, забыл их забрать из отсека для выдачи денежных средств. А когда вернулся к банкомату, денежных средств не обнаружил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая – женщина 1999 г.р., которой даны признательные показания. Она пояснила, что заметив оставленные денежные средства в банкомате, решила воспользоваться ситуацией и похитила чужие денежные средства.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража».

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении грабежа

Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые в совершении грабежей в магазинах г. Рыбинска.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о грабеже в магазине в Зачеремушном микрорайоне. Неизвестные в торговом зале открыто похитили товар — 27 упаковок сыра, проигнорировали требование работников, оплатить и скрылись.

Сумма ущерба составила более 3 тыс. рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые, неработающие, ранее судимые жители г. Рыбинска 2001 г.р. и 2002 г.р. Подозреваемыми даны признательные показания, пояснили, что похитили товар для продажи.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Рыбинске мужчина перевел лжеработникам банка почти 4 млн. рублей

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска 1983 г.р. Заявитель сообщил, что ему по телефону позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, и под предлогом отмены незаконной операции по оформлению кредита предложили установить на телефон приложение и следовать их указаниям, что мужчина и сделал.

Затем по рекомендации звонивших потерпевший несколькими транзакциями перевел деньги на указанные ими счета «в целях безопасности», после чего оформил на свое имя кредит на сумму 1,1 млн. рублей и перевел деньги на виртуальную карту мошенников, данные которой удалил по их требованию.

В результате после совершения всех операций заявитель лишился денежных средств в сумме более 3,8 млн. рублей.