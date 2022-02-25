Последние выходные зимы

В последние выходные зимы в центрально-европейском регионе России преимущественно без осадков, с ночным минусом, а днем – с небольшим плюсом.

Погода по-прежнему будет опережать календарь, значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 4-5 градусов.

В нынешнем году февраль очень мягкий, больше похожий на март. Уже были и оттепели, и дожди. Но даже напоследок зима не спешит показать характер. Антициклон из Европы поддержит теплую погоду, отмечают метеорологи.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле днем до 2 градусов тепла, ночью – до -4. Возможен небольшой снег.

В начале следующей недели характер погоды не изменится. Дневная температура будет выше ноля.

Атмосферное давление в 26-27 февраля будет расти – с 748 до 761 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 27 февраля было в 2018 году: -33,3 градуса. А в это день 1989 года городе было тепло: +6,2 градуса.