Рыбинск. Криминальная хроника с 14 по 20 февраля

21.02.2022, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полиция призывает граждан добровольно сдавать незаконно хранящиеся предметы вооружения и боеприпасы

На территории Ярославской области органами внутренних дел проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Цель операции – предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Информируем, что в случае добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сдающий в соответствии с законодательством освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Постановлением Губернатора области от 14.03.2000 № 171 «О проведении профилактических мероприятий» утвержден Порядок выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения.

Граждане могут сдать в территориальные органы внутренних дел: незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области настоятельно рекомендует гражданам не хранить незарегистрованное оружие и боеприпасы к нему.

За незаконное хранение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В Рыбинске продолжается проведение целевого мероприятия «Автобус»

Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением правил перевозкой пассажиров автобусами.

Контроль за перевозками пассажиров всегда является приоритетным направлением работы ГИБДД, так как результатом даже одного происшествия с участием автобуса с пассажирами могут быть десятки пострадавших людей. Требования к перевозчикам очень высокие, как к техническому состоянию автобусов, так и к водительскому составу, перевозка детей автобусами стоит на особом контроле Госавтоинспекции.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в целях снижения количества ДТП и тяжести их последствий сотрудниками ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» проведен очередной этап целевого профилактического мероприятия по контролю за соблюдением правил перевозки пассажиров автобусами. Инспекторами осуществлялась сплошная проверка автобусов, которые задействованы в пригородных и междугородних перевозках. Проверялось техническое состояние автобусов, регистрационные документы, водительские удостоверения с соответствующей категорией на право управления транспортным средством, путевая документация, в которой должна стоять отметка о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителей и предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. За время проведения очередного мероприятия проверено 6 автобусов, к выходу на рейс допущен только 1, у остальных автобусов были выявлены нарушения, с которыми запрещена эксплуатация. Узнав о проводимой, сотрудниками ГИБДД, сплошной проверке, другие водители не стали выезжать из парка в рейсы.

В тех случаях, когда на линию выезжает автобус с неисправностями, или без соответствующей документации, кроме водителя, под ответственность попадает и должностное лицо, выпустившее автобус в рейс. Подобные мероприятия и в дальнейшем будут проводиться на постоянной основе.

Полиция предупреждает: не выполняйте никаких указаний по телефону!

В МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района 2000 г.р. Молодой человек сообщил, что ему по телефону позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и под предлогом отмены заявки на кредит и перевыпуска банковской карты завладели реквизитами карты и секретными паролями. В результате со счета заявителя были списаны денежные средства в сумме более 100 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Полиция предупреждает: критически расценивайте любую поступающую информацию.

Единственно верным решением в случае, если поступил такой звонок, будет прервать разговор и не выполнять никаких указаний звонившего!

Пока вы не предпринимаете никаких действий, ваши средства находятся в безопасности.

Если у вас возникли сомнения, перезвоните в банк или обратитесь лично в отделение финансового учреждения.

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Сотрудниками ДПС ГИБДД в микрорайоне Прибрежный в ночное время был остановлен автомобиль «Ауди», под управлением женщины 1989 г.р., находившейся в состоянии алкогольного опьянения, которая ранее уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишена права управления транспортным средством.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Автомашина помещена на специализированную стоянку.

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП в Рыбинском районе

17.02.2022 около 18.00 в Рыбинском районе на автодороге «Ярославль-Рыбинск» в районе поселка Октябрьский произошло ДТП – по предварительной информации грузовой автомобиль «ГАЗ» совершил наезд на стоящий из-за неисправности пустой грузовой автомобиль «ГАЗ», после чего автомобиль «ГАЗ», совершивший наезд, произвел опрокидывание.

В результате ДТП погибла пассажирка данного автомобиля “ГАЗ” женщина 1967 г.р., госпитализирован водитель мужчина 1955 г.р..

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Раскрыты две серии краж крышек люков канализационных колодцев в Рыбинске

Сотрудниками уголовного розыска с начала 2022 года раскрыты две серии краж люков канализационных колодцев.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило несколько сообщений о кражах крышек люков канализационных колодцев в разных микрорайонах города Рыбинска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены две группы лиц, причастных к совершению хищений: четверо неработающих, ранее судимых жителей Рыбинска, подозреваемых в совершении пяти краж крышек люков, и двое местных жителей, подозреваемых в совершении двух таких краж.

Хищения крышек люков злоумышленниками совершались для последующей сдачи в пункт приема металлолома. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч руб.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены и расследуются уголовные дела. Похищенное частично изъято.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.

Лица, осуществляющие хищения крышек от канализационных люков, как правило, не задумываются о том, что открытые люки представляют значительную опасность для водителей и пешеходов.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию.

При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с мобильного – «102».

Сотрудниками полиции раскрыто мошенничество под предлогом продажи товара

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение женщины о том, что неизвестный путем обмана завладел ее денежными средствами. Заявительница, заинтересовавшись в сети Интернет объявлением о продаже чугунной печи, перевела в качестве предоплаты 3 300 рублей, после чего «продавец» перестал выходить на связь.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления житель г. Рыбинска 1984 г.р. Он пояснил, что разместил объявление о продаже печи, не имея товара в наличии, чтобы получить денежные средства.

Полиция призывает граждан быть предельно внимательными и бдительными.

Чтобы не пострадать от преступных посягательств, исключите случаи предоплаты по предложениям о продаже товаров и предоставлении услуг на сайтах бесплатных объявлений. Помните, что, перечисляя деньги незнакомым лицам, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

Задержан житель Рыбинска, который пытался похитить больничный забор

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный на территории медучреждения, расположенного в микрорайоне Переборы, пытается похитить металлический забор. Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, задержан местный житель 1962 г.р.

Дав признательные показания, мужчина пояснил, что пытался разобрать забор, чтобы сдать несколько секций в пункт приема металлолома. Ущерб от кражи составил 30 тысяч рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.