«В градациях весенних значений»

18.02.2022, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Солнечный антициклон уступил свое место в центрально-европейской части России обширному семейству циклонов с запада.

При этом, среднесуточная температура вплоть до начала следующей недели будет превышать климатическую норму на 8-10 градусов.

В выходные ожидается преобладание облачной погоды с осадками в виде мокрого снега и дождя. Будет ветрено, в четверг с порывами ветра до 20 м/с, в последующие дни – 15-18 м/с. Атмосферное давление будет низким.

Атлантика с февраля заставляет погоду играть по своим правилам, подкидывая все новые и новые циклонические вихри в столичный регион, которые с завидным постоянством поддерживают температуру воздуха в градациях весенних значений, отмечают метеорологи.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле 19-20 февраля ожидается до 3 градусов тепла днем и не ниже -2 ночью.

В начале следующей недели характер погоды не изменится. Дневная температура будет выше ноля.

Атмосферное давление в выходные – 730 – 737 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 9 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 20 февраля было в 1954 году: -31,7 градуса. А 19 февраля 2020 года городе было относительно по-весеннему тепло: +5,4 градуса.