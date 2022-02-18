«В градациях весенних значений» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«В градациях весенних значений»

18.02.2022, 7:07, Погода
Теги: ,

Солнечный антициклон уступил свое место в центрально-европейской части России обширному семейству циклонов с запада.

При этом, среднесуточная температура вплоть до начала следующей недели будет превышать климатическую норму на 8-10 градусов.

В выходные ожидается преобладание облачной погоды с осадками в виде мокрого снега и дождя. Будет ветрено, в четверг с порывами ветра до 20 м/с, в последующие дни – 15-18 м/с. Атмосферное давление будет низким.

Атлантика с февраля заставляет погоду играть по своим правилам, подкидывая все новые и новые циклонические вихри в столичный регион, которые с завидным постоянством поддерживают температуру воздуха в градациях весенних значений, отмечают метеорологи.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле 19-20 февраля ожидается до 3 градусов тепла днем и не ниже -2 ночью.

В начале следующей недели характер погоды не изменится. Дневная температура будет выше ноля.

Атмосферное давление в выходные – 730 – 737 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 9 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 20 февраля было в 1954 году: -31,7 градуса. А 19 февраля 2020 года городе было относительно по-весеннему тепло: +5,4 градуса.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / В Рыбинске начали прочистку ливневой канализации

16.02 / Рыболовная катушка к удилищу – комфортная и удачная рыбалка

11.02 / И феврале приходит весна

04.02 / От мороза к оттепели

03.02 / Ежедневно с улиц Рыбинска вывозят более 2 000 тонн снега

28.01 / «Мария» и «Надя» накроют снегом

26.01 / В Рыбинске контролируют уборку дворов от снега

21.01 / Выходные накроют снегом

17.01 / В Рыбинске проходят рейды по уборке наледи и снега с крыш зданий

14.01 / Циклоны справились с антициклоном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика