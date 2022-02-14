Рыбинск. Криминальная хроника с 7 по 13 февраля

14.02.2022, 7:16, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Задержан житель Рыбинска, который пытался похитить больничный забор

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный на территории медучреждения, расположенного в микрорайоне Переборы, пытается похитить металлический забор. Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, задержан местный житель 1962 г.р.

Дав признательные показания, мужчина пояснил, что пытался разобрать забор, чтобы сдать несколько секций в пункт приема металлолома. Ущерб от кражи составил 30 тысяч рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи из магазина

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из торгового зала магазина, расположенного в микрорайоне Скоморохова гора г. Рыбинска, неизвестный совершил кражу товара: похищены 23 пары женских колготок. Сумма ущерба составила около 3 300 рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый – неработающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1966 г.р., житель г. Рыбинска. Похищенное изъято.

Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что похищенный товар планировал продать.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Житель Рыбинска перевел мошенникам крупную сумму денег

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что ему по телефону позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, и под предлогом сохранения денежных средств путем обмана убедили оформить два кредита.

Затем заявитель, выполняя дальнейшие указания лжеработников банка, перевел около 370 тыс. рублей на «безопасные» счета.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банка, службы безопасности банка, сотрудниками полиции.

В случае если позвонившие интересуются вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждают, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом. Никаких безопасных счетов не существует!

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах ДТП

9 февраля 2022 года около 9.20 в Рыбинском районе на 16 км.400 м автодороги «Рыбинск – Глебово», в районе деревни Глушицы, произошло ДТП с участие трех автомобилей «Рено», «Опель», «Лада».

По предварительной информации в результате ДТП водитель автомобиля “Рено” мужчина 1949 г.р. скончался. Два человека доставлены в медучреждение.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

08.02.2022 около 18:30 в г. Рыбинске на Переборском тр. в районе перекрестка с ул. Тельмана произошло ДТП – по предварительной информации женщина 1973 г.р., управляя автомобилем «Мазда», совершила наезд на пешехода женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход женщина 1964 г.р. с травмами госпитализирована.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые водители, у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что на дороге в любой момент могут оказаться пешеходы.

В соответствии с правилами дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Установлен подозреваемый в совершении кражи сотового телефона

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении жителя г. Рыбинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что при неизвестных обстоятельствах у 8-летнего ребенка пропал телефон стоимостью около 7 500 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый – неработающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1968 г.р. Дав признательные показания, он пояснил, что, находясь в районе пр. Революции, заметил, как ребенок обронил сотовый телефон, и решил воспользоваться ситуацией. Мужчина подобрал телефон и впоследствии планировал продать. Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи в Рыбинске

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный путем свободного доступа из подвального помещения дома, расположенного в микрорайоне Волжский, похитил более 100 метров интернет-кабеля. Ущерб от кражи составил около 7 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОП «Волжский» установлен подозреваемый – местный житель 1972 г.р., которым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 1 си. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.