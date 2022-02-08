В Рыбинске начинается формирование списка кандидатур для занесения на Доску почёта

08.02.2022, 15:23, Новости

Теги: Администрация, Муниципальный совет

Инициаторы могут заявить своих представителей до 1 апреля.

В соответствии с Решением от 22.06.2006 № 53 (в редакции от 10.06.2021 № 206) «О Положении о муниципальных поощрениях городского округа город Рыбинск», выдвигать кандидатов имеют право трудовые коллективы организаций и предприятий независимо от форм собственности, общественные объединения и организации, органы местного самоуправления и Почётные граждане города Рыбинска.

Традиция общественного признания и поощрения рыбинцев, внесших значительный вклад в развитие различных сфер городской жизни, с занесением на Доску почёта была возрождена в Рыбинске в год его 950-летия, в 2021-ом. Стенд с именами 20 горожан, имеющих высокие достижения в трудовой, научной, общественной, культурной, спортивной, политической, благотворительной деятельности и иные заслуги перед Рыбинском, был торжественно открыт на площади имени Павла Фёдоровича Дерунова 7 августа. В этом году их должны сменить следующие достойные жители нашего города.

Выдвижение кандидатов для занесения на Доску почёта будет происходить на протяжении марта. До 1 апреля инициаторы представления должны зарегистрировать его в администрации. Представление подается на имя главы города. Рассматривать заявления будет специальная комиссия в течение 30 дней, с 1 апреля по 1 мая. Окончательное решение принимается Муниципальным Советом.

Заявки на рассмотрение комиссии принимаются по адресу: ул. Рабочая, 1, каб. 408. Телефон: 290-123, внутренний 1123. Перечень необходимых документов размещен по ссылке.

Пресс-служба администрации Рыбинска