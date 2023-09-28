Партия жуликов и воров?

Сегодня рано утром появилась информация о задержании депутата муниципального совета и руководителя фракции партии «Единая Россия», генерального директора ООО «Рыбинская генерация» Виктора Тамарова.

По неофициальной информации, его подозревают в получении взятки. Оперативным сопровождением дела депутата занимается ФСБ.

Напомним, 20 января 2023 года, по инициативе главы города Дмитрия Рудакова, Виктор Тамаров официально стал генеральным директором «Рыбинской генерации». В сентябре 2023 года был избран депутатом рыбинского муниципального совета по округу №8 и избран руководителем фракции «Единая Россия». Вероятно удостоверения депутата он получил в СИЗО.

Перед этим, Дмитрий Рудаков утверждал, что руководить «Рыбинской генерацией» будет «команда местных специалистов». В совет директоров предприятия, по по словам главы, кроме Виктора Тамарова должны были войти экс-директор «Теплоэнерго» Евгений Магер, бывший технический директор этого же предприятия Сергей Сонин и директор регионального департамента ЖКХ Алексей Рябченков.

В настоящее время Дмитрий Рудаков «на связь» не выходит. Информация о задержании Виктора Тамарова официально не подтверждена.

Напомним, в марте 2010 года Виктор Тамаров был назначен генеральным директором «Ярославской генерирующей компании» — предприятия, основной пакет акций которой принадлежал правительству Ярославской области. В 2018 году арбитражный суд Ярославской области признал компанию несостоятельной и началась процедура её банкротства.

В 2013 году Виктор Тамаров избрался в Ярославскую областную Думу, а в 2015-м ушёл из «ЯГК».

В июле 2016 года в Ленинский суд Ярославля поступило уголовное дело в отношении Виктора Тамарова. Его обвиняли в двух эпизодах злоупотребления служебными полномочиями. В 2016-м дело прекратили, затем вернули следователю. Окончательное рассмотрение состоялось в 2017-м. Как следует из приговора, Тамаров использовал средства «ЯГК» на «на нужды предвыборной кампании кандидата в депутаты Ярославской областной думы».

– В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, признал свою вину в полном объёме и поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, – говорилось в приговоре.

Суд признал Тамарова виновным, приговорил к году и восьми месяцам лишения свободы условно, но тут же амнистировал, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. После вынесения приговора Виктор Тамаров сложил депутатские полномочия.

Отметим, в декабре 2022 года МУП «Дорожно-эксплутационная служба» приобрело за 70 тысяч рублей 100 процентную долю уставного капитала ООО «Рыбинская генерация».