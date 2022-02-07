Рыбинск. Криминальная хроника с 31 января по 6 февраля

07.02.2022, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Мошенники обманули пенсионерку, похитив у нее 100 тысяч рублей

Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее в дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратилась 84-летняя горожанка и сообщила, что обманным путем неизвестные лица завладели принадлежащими ей деньгами. Установлено, что по домашнему телефону заявительнице позвонил неизвестный, которого она приняла за внука, проживающего за пределами Ярославской области. Под предлогом освобождения от уголовной ответственности, за якобы совершенное им дорожно-транспортное происшествие, звонивший просил передать ему денег. Некоторое время спустя, пришел неизвестный мужчина, которому пенсионерка передала 100 тыс. рублей, а когда поняла, что это мошенники, обратилась в полицию. Расследование продолжается.

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, попавшем в беду?

В случае поступления такого звонка, не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем и незамедлительно свяжитесь по телефону, через близких, знакомых или соседей с родственником, который якобы попал в беду.

Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям! Сразу же обращайтесь в полицию! Не будьте доверчивыми! Вызвать полицию можно, позвонив по телефону 02, с сотового – 102. Телефоны дежурной части МУ МВД России « Рыбинское» (4855) 21-00-11.

В Рыбинске полицейскими раскрыта карманная кража

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила, что при выходе из троллейбуса из кармана куртки был похищен сотовый телефон. Ущерб составил около 20 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая неработающая жительница г. Рыбинска 1999 г.р., которой даны признательные показания. Она пояснила, что заметила телефон в кармане куртки женщины, воспользовавшись удобным моментом, совершила кражу.

Следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Чаще всего так называемые карманные кражи совершаются из карманов одежды и сумок.

Сотрудники полиции напоминают:

Не оставляйте ценные вещи, денежные средства в карманах одежды.

Следите за тем, чтобы ваша сумочка была всегда застегнута, в многолюдных местах, общественном транспорте старайтесь не выпускать ее из поля зрения.

Будьте предельно внимательны и осторожны, особенно в переполненном транспорте, а также при посещении магазинов, рынков и других многолюдных мест.

Если же кража все-таки совершена, то незамедлительно обратитесь в полицию.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейскими задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

Следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в г. Рыбинске в одном из общежитий местный житель причинил соседу телесные повреждения.

Полицейскими установлено, что в ходе конфликта подозреваемый, используя биту, нанес телесные повреждения потерпевшему. В ходе розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый – мужчина 1984 г.р., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, которым даны признательные показания.

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание – в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Жительницы Ярославской области по указаниям телефонных мошенников перевели более 2 млн рублей

Полиция призывает не вступать в диалог с позвонившими «сотрудниками безопасности банков». Если в телефонном разговоре речь заходит о деньгах и при этом вас просят назвать данные своих счетов, банковских карт, оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет» – немедленно прекратите разговор, обратитесь в банк.

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась женщина 1985 г.р., которая сообщила, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками кредитных организаций, правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на ее имя кредита, убедили оформить другой кредит, обналичить и перевести денежные средства на счета, указанные злоумышленниками. Потерпевшая не стала проверять в банке информацию, которую ей сообщили по телефону, выполнила все указания. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей. Следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Через несколько дней в полицию обратилась жительница Ярославля женщина 1969г.р., которая под предлогом погашения кредита, якобы оформленного на ее имя мошенниками, по указанию позвонивших по телефону «представителей банка», оформила кредит и перевела на указанные ей счета, а также свои денежные средства. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Мошенники используют разные приемы, чтобы убедить «жертву» действовать по их инструкциям. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительных операциях на банковских счетах, о попытке оформления кредита. В ходе разговора убеждают потерпевших для обеспечения безопасности денежных средств на банковских счетах выполнять все требования «сотрудников банка». Могут представиться сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники могут обратиться по имени и отчеству. Для большей достоверности преступники также применяют программы подмены телефонных номеров, таким образом создавая видимость того, что разговор происходит с настоящим работником банка, правоохранительных органов и т.п., при этом могут называть данные реально существующих должностных лиц.

Полиция предупреждает: сотрудники правоохранительных органов и представители банковских организаций никогда не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа к счетам, а также не требуют перевести деньги на безопасные счета.

При поступлении телефонного звонка из «банка» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счету», «оформлении третьим лицом кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств», «начислении бонусов и перевода их в денежные средства» немедленно прекратите разговор. Для уточнения информации обратитесь в ближайшее отделение банка лично либо позвоните по официальному номеру, который указан на оборотной стороне банковской карты. Не сообщайте никому свои данные, данные банковских карт и коды из SMS-сообщений. Не устанавливайте на свои мобильные устройства приложения по просьбе незнакомых лиц.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Рыбинском районе, в результате которого 1 человек погиб, 3 человека пострадало

04 февраля около 17.00 на автодороге «Глебово – Ларионово» в Рыбинском районе произошло ДТП. По предварительной информации столкнулись автомобиль “Опель Вектра” под управлением мужчины 1967 г.р и автомобиль «Ленд Ровер» под управлением женщины 1991 г.р.

В результате ДТП водитель машины “Опель” – мужчина 1967 г.р, скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажир данного автомобиля – мужчина 1962 г.р, госпитализирован в лечебное учреждение.

Водитель «Ленд Ровер» женщина 1991 г.р и пассажир – мальчик 2019 г.р, нуждаются в амбулаторном лечении.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полицейскими раскрыта карманная кража

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила, что при выходе из троллейбуса из кармана куртки был похищен сотовый телефон. Ущерб составил около 20 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая неработающая жительница г. Рыбинска 1999 г.р., которой даны признательные показания. Она пояснила, что заметила телефон в кармане куртки женщины, воспользовавшись удобным моментом, совершила кражу.

Следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Чаще всего так называемые карманные кражи совершаются из карманов одежды и сумок.

Сотрудники полиции напоминают:

Не оставляйте ценные вещи, денежные средства в карманах одежды.

Следите за тем, чтобы ваша сумочка была всегда застегнута, в многолюдных местах, общественном транспорте старайтесь не выпускать ее из поля зрения.

Будьте предельно внимательны и осторожны, особенно в переполненном транспорте, а также при посещении магазинов, рынков и других многолюдных мест.

Если же кража все-таки совершена, то незамедлительно обратитесь в полицию.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.