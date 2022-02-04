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От мороза к оттепели

04.02.2022, 7:07, Погода
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В тылу циклона в центрально-европейский регион России пришла более холодная воздушная масса. Погода станет умеренно морозной.

К концу рабочей недели власть от циклонов перешла к барическому гребню, облаков стало меньше, снегопады ослабли, а мороз усилился. Однако температура воздуха всё равно окажется выше климатической нормы, отмечают метеорологи.

Но это совсем ненадолго. Завершится неделя пасмурной погодой и повышением температуры. А потепление начнется с началом следующей недели и будет связано с очередным циклоном с северо-запада.

В субботу в Москве и Ярославле днем 8…9 градусов мороза, ночью до -15. В Санкт-Петербурге на 4 градуса теплее. В воскресенье температура начнет подниматься и уже в понедельник будет около 0 градусов.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, ожидается снег, местами с дождем.

Атмосферное давление 5-6 февраля начнет падать – с 750 до 739 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 5 февраля было в 2006 году: -36,9 градуса. А 6 февраля 2002 года городе было почти по-весеннему тепло: +5,2 градуса.




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