Рыбинск. Криминальная хроника с 24 по 30 января

31.01.2022, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница с заявлением о том, что из ее квартиры похищены сотовый телефон и продукты питания. Общая сумма ущерба составила более 55 тыс. рублей.

В ходе работы над раскрытием данного преступления в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый – местный житель 1987 г.р. Установлено, что заявительница познакомилась на улице с мужчиной и пригласила его в гости, когда она заснула «гость» похитил мобильный телефон, продукты питания и скрылся.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП

28 января около 07.25 в Рыбинске на ул. Рокоссовского произошло ДТП – по предварительной информации мужчина 1953 г.р., управляя автомашиной «Санг Йонг», совершил наезд на девушку-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход девушка 2004 г.р. госпитализирована.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые водители, у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что на дороге в любой момент могут оказаться пешеходы.

В соответствии с правилами дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Распитие спиртного привело к совершению кражи телефона

Участковыми уполномоченными полиции МУ МВД России «Рыбинское» установлена подозреваемая в совершении кражи сотового телефона.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Заволжье и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах, после совместного распития спиртных напитков со своими знакомыми, пропал сотовый телефон. Ущерб составил 18 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая, жительница микрорайона Западный 1990 г.р., которая после совместного распития спиртного, когда заявительница уснула, похитила телефон и скрылась.

Подозреваемой даны признательные показания, пояснила, что телефон продала.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске совершено мошенничество в сфере кредитования

Участковыми уполномоченными полиции МУ МВД России «Рыбинское» установлена подозреваемая и обстоятельства совершения мошенничества в сфере кредитования.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от одной из кредитных организаций по факту неуплаты кредитных обязательств клиентом.

В ходе проведенных мероприятий полицейскими установлена подозреваемая и обстоятельства совершения преступления. Жительница микрорайона Волжский 1996 г.р. летом 2021 года незаконно получила 2 кредита в разных филиалах кредитной организации в г. Рыбинске, заполнив анкету, сообщив заведомо ложные данные о месте работы и уровне дохода. Сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.

Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что оформила два кредита на покупку дорогостоящего телефона.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

В соответствии с ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работам на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев