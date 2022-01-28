«Мария» и «Надя» накроют снегом ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Мария» и «Надя» накроют снегом

28.01.2022, 7:07, Погода
Теги: ,

Ближайшие выходные пройдут при снежной, ветреной, но относительно теплой погоде.

Виновниками станут целых два атлантических циклона, которые на больших скоростях буквально промчатся через центрально-европейский регион России, заметая снегом, угрожая гололедом и значительно понизив фон атмосферного давления, приблизив его к рекордно низким значениям.

Наступившее затишье в атмосфере Центральной России было недолгим, и жителей региона ждёт период затяжных снегопадов, предупреждают метеорологи. Уже в пятницу регион окажется под влиянием североатлантического циклона по имени «Мария». Закружит метель, видимость ухудшится до 2 км. Выпадет до 3 мм осадков.

К вечеру в субботу интенсивность снегопадов заметно возрастет – ожидается уже 5 мм осадков, видимость время от времени будет сокращаться до 1 км. В воскресенья ненастье ослабеет – ночью и утром может появиться даже относительное «окно» погоды. Однако после полудня, с приближением очередного циклона «Надя», зарядят обложные снегопады (2 мм).

29-30 января в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле, на фоне снега, температура начнет повышаться – с -6 до -2 градусов днем.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но к её середине станет немного холоднее – до 9 градусов мороза в ночные часы.

Атмосферное давление в выходные понизится – с 730 до 726 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 7 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 30 января было в 1956 году: -37,9 градуса. А 29 января 1989 года городе было относительно тепло: +3,5 градуса.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / В Рыбинске контролируют уборку дворов от снега

21.01 / Выходные накроют снегом

17.01 / В Рыбинске проходят рейды по уборке наледи и снега с крыш зданий

14.01 / Циклоны справились с антициклоном

31.12 / Новый год обойдётся без мороза

29.12 / «Дом по другим правилам» Tele2 открывает новогодний сезон

28.12 / Безопасность в Новый год

24.12 / «Потеплеет» немного и ненадолго

17.12 / Ждем «ультраполярное вторжение»

16.12 / Пальто и свитер – продуманное обновление зимнего гардероба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика