Рыбинск. Криминальная хроника с 17 по 23 января

24.01.2022, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Возбуждено уголовное дело о краже денежных средств с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель города и сообщил, что с его банковской карты были списаны денежные средства в сумме 64 200 рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что заявитель совместно с малознакомым несколько дней распивал спиртные напитки, при этом в магазине они вместе делали покупки. Спиртное заявитель оплачивал своей банковской картой в присутствии нового знакомого, не скрывая пин–код. После очередного застолья, когда хозяин уснул, подозреваемый похитил банковскую карту, а впоследствии, воспользовавшись пин-кодом, который запомнил, снял чужие денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, неработающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель микрорайона Скоморохова гора 1995 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания. Похищенное частично изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции раскрыты кражи из дачных домов в Рыбинском районе

В ночное время сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Рыбинское», находясь на маршруте патрулирования, заметили двоих мужчин с санями, в которых они перевозили инструмент и провода в деревне Почесновики Рыбинского района.

Полицейскими установлено, что инструмент и провода похищены из одного из дачных домов в СНТ «Мичуринец». Мужчины были доставлены в полицию для разбирательства. В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность неработающих жителей г. Рыбинска 1990 г.р., 1991 г.р. совершению еще 4 аналогичных кражи из домов дач в данном садоводчестве. Общая сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

Подозреваемыми даны признательные показания. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

Чтобы предотвратить совершение подобных краж в дачных домах необходимо принять меры к укреплению входных дверей и окон, по возможности оборудовав их железными решетками. Не оставляйте ценные вещи в домах без присмотра.

В случае обнаружения кражи из дома, дачи или с дачного участка, немедленно обращайтесь в полицию по телефону «02», при этом приняв все необходимые меры к сохранению возможных следов преступления.

В отношении нетрезвого водителя, ранее лишенного права управления транспортными средствами, возбуждено уголовное дело

В микрорайоне Северный сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Дэу Нексия», под управлением неработающего жителя Рыбинского района 1981 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством, автомашина помещена на спецстоянку. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами.

В отношении водителя сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Рыбинске женщина перевела мошенникам 30 тысяч рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась жительница г. Рыбинска 1958 г.р. и сообщила, что ей на мобильный телефон позвонили неизвестные и под предлогом предоставления работы по уходу за пожилой женщиной предложили перевести денежные средства на расходы в сумме 15 тысяч рублей.

После того, как заявительнице пришло СМС-сообщение о том, что якобы осуществлен перевод, неизвестные вновь ей позвонили и убедили пенсионерку в том, что перевели лишние деньги и их надо отправить обратно. Не перепроверив информацию о движении денежных средств по своим счетам, женщина обналичила 30000 рублей и перевела эту сумму несколькими транзакциями на указанные номера сотовых телефонов. Ущерб составил 30 000 рублей.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Житель Рыбинска лишился крупной суммы денег с банковского счета

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска 1959 г.р. и сообщил о том, что ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счета заявителя они убедили мужчину снять сбережения и внести на указанные счета. Ущерб составил 200 тыс. рублей. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия.

На данный момент на территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо соблюдать несколько простых правил:

– По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

– При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

– Не сообщать никому по телефону конфиденциальную информацию.

– Не производить никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

– Не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

Сотрудники банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Помните: злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки вашего банка либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят. Будьте внимательны и осторожны.

В отношении нетрезвого водителя, ранее лишенного права управления транспортными средствами, возбуждено уголовное дело

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ночное время в микрорайоне Волжский сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Форд Фокус» под управлением неработающего ранее судимого жителя г. Рыбинска 1995 г.р. с признаками опьянения, который от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта кража

Сотрудниками ДПС ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» в микрорайоне Кирова в вечернее время остановлена автомашина-эвакуатор, в кузове которой находился металлический погреб-кессон. Пассажир автомобиля был доставлен в отдел полиции для проверки. Сотрудниками полиции установлена его личность – это неработающий местный житель 1989 г.р.

В то же время в МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от жительницы данного микрорайона о пропаже с территории земельного участка по улице Нефтяников металлического погреб-кессона. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания. Похищенное изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.