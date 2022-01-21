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Выходные накроют снегом

21.01.2022, 7:07, Погода
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Влияние циклонов и атмосферных фронтов обеспечат в центрально-европейском регионе России облачную и снежную погоду, местами с порывистым ветром и метелями. Высота снежного покрова увеличится.

«Циклонический натиск» на центр европейской России продолжается, предупреждают метеорологи. Очередной североатлантический вихрь по имени «Ида», в компании со штормовыми ветрами, нырнул из Скандинавии на Балтику. Затем циклон сменил траекторию движения и теперь внедряется на запад средней полосы России, угрожая ЦФО очередными снегопадами.

В предстоящие выходные циклон принесет не только снег, но и небольшое похолодание.

22-23 января в Москве в дневные часы похолодает до -4, ночью – до -9 градусов. В Санкт-Петербурге и Ярославле будет на 2-4 градуса холоднее.

В начале следующей недели рост атмосферного давления продолжится, небольшой снег пройдет лишь местами. Усилится ночное выхолаживание воздуха, холоднее станут и дни. Значения средней суточной температуры приблизятся в понедельник к норме, а во вторник окажутся немного ниже. Однако, благодаря слабому ветру, погода будет восприниматься вполне нормально.

Атмосферное давление в выходные начнет расти – с 730 до 760 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 23 января было в 1985 году: -35,2 градуса. А в этот день 2020 года городе было относительно тепло: +4,3 градуса.




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