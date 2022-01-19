В 2021 году Каскад Верхневолжских ГЭС реализовал 19 благотворительных проектов

19.01.2022, 9:29, Новости

Теги: Благотворительность, Каскад Верхневолжских ГЭС

Участниками благотворительной программы филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» в 2021 году стали 19 учреждений Ярославской области.

Благотворительная помощь на общую сумму 3 миллиона рублей оказана образовательным учреждениям, спортивным школам, медицинским центрам и учреждениям культуры.

Более миллиона рублей энергетики направили на поддержку детских спортивных школ Рыбинска и Углича: закупили спортивный инвентарь, обеспечили проведение спортивных турниров, многие из которых стали традиционными, а также профинансировали участие спортсменов в отборочных Всероссийских соревнованиях по плаванию и парусному спорту.

Ежегодно энергетики оказывают финансовую поддержку специальным образовательным учреждениям, в том числе коррекционным. В 2021 году на средства КВВ ГЭС в школе-интернате №1 установлен теневой навес для прогулок и проведения мероприятий на открытом воздухе, обустроен пандус в Центре помощи детям с задержками психического и речевого развития.

В 2021 году Каскад Верхневолжских ГЭС продолжил сотрудничество с Рыбинской археологической экспедицией и поддержал исследование памятника археологии XI-XVI веков «Усть-Шексна».

В декабре 2021 года Каскад Верхневолжских ГЭС провел ежегодную благотворительную акцию «Рожденные энергией»: в год 80-летия Рыбинской ГЭС гидроэнергетики закупили современное диагностическое оборудование для родильного отделения рыбинской городской больницы №1.