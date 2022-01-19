В 2021 году Каскад Верхневолжских ГЭС реализовал 19 благотворительных проектов ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В 2021 году Каскад Верхневолжских ГЭС реализовал 19 благотворительных проектов

19.01.2022, 9:29, Новости
Теги: ,

Участниками благотворительной программы филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» в 2021 году стали 19 учреждений Ярославской области.

Благотворительная помощь на общую сумму 3 миллиона рублей оказана образовательным учреждениям, спортивным школам, медицинским центрам и учреждениям культуры.

Более миллиона рублей энергетики направили на поддержку детских спортивных школ Рыбинска и Углича: закупили спортивный инвентарь, обеспечили проведение спортивных турниров, многие из которых стали традиционными, а также профинансировали участие спортсменов в отборочных Всероссийских соревнованиях по плаванию и парусному спорту.

Ежегодно энергетики оказывают финансовую поддержку специальным образовательным учреждениям, в том числе коррекционным. В 2021 году на средства КВВ ГЭС в школе-интернате №1 установлен теневой навес для прогулок и проведения мероприятий на открытом воздухе, обустроен пандус в Центре помощи детям с задержками психического и речевого развития.

В 2021 году Каскад Верхневолжских ГЭС продолжил сотрудничество с Рыбинской археологической экспедицией и поддержал исследование памятника археологии XI-XVI веков «Усть-Шексна».

В декабре 2021 года Каскад Верхневолжских ГЭС провел ежегодную благотворительную акцию «Рожденные энергией»: в год 80-летия Рыбинской ГЭС гидроэнергетики закупили современное диагностическое оборудование для родильного отделения рыбинской городской больницы №1.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Каскад Верхневолжских ГЭС отметил День энергетика благотворительной акцией

14.12 / Традиционная благотворительная акция «Рождественская снежинка» пройдёт в Рыбинске

18.11 / За 80 лет Рыбинская ГЭС выработала 79 млрд кВт·ч электроэнергии

16.11 / Каскад Верхневолжских участвует в акции РусГидро «Книжки в подарок»

08.11 / При поддержке КВВ ГЭС в Рыбинске прошел турнир по настольному теннису

28.10 / “Лучший волонтер” и “Лучший волонтерский отряд” Рыбинска

11.08 / Молодёжная трудовая бригада «Перспектива» помогает ремонтировать социальные объекты

05.08 / За I полугодие 2021 года Каскад Верхневолжских ГЭС выработал 940 млн кВт⋅ч

14.07 / Новости администрации Рыбинска

07.07 / РусГидро завершит замену гидроагрегатов Угличской ГЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика