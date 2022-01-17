Рыбинск. Криминальная хроника с 10 по 16 января

17.01.2022, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В отношении нетрезвого водителя, ранее лишенного права управления транспортными средствами, возбуждено уголовное дело

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ночное время в микрорайоне Волжский сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Форд Фокус», под управлением неработающего, ранее судимого жителя г. Рыбинска 1995 г.р., с признаками алкогольного опьянения, который от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Рыбинске установлен подозреваемый в совершении дачных краж

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о краже из дачного дома в одном из садоводческих товариществ г. Рыбинска. Неизвестный проник в дачный дом и попытался похитить имущество. Это заметили приехавшие дачники, сообщили в полицию и удерживали мужчину до прибытия правоохранителей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый – ранее судимый мужчина 1989 г.р., житель микрорайона Западный. В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена его причастность к совершению двух аналогичных преступлений в том же садоводческом товариществе. Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что проломив стену, проник в один из домов и похитил имущество, а также приготовил имущество еще в двух дачных домиках, но не успел его вынести.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража), по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу) и ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Чтобы предотвратить совершение подобных краж, необходимо принять все меры к укреплению входных дверей и окон, по возможности оборудовав их железными решетками. Не оставляйте ценные вещи в дачных домах без присмотра.

В случае обнаружения кражи из дома, дачи или с дачного участка немедленно обращайтесь в полицию по телефону 02, при этом приняв все необходимые меры к недопущению уничтожения возможных следов преступления.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала пешеход

12 января в 13.30 г. Рыбинске на пересечении улицы Волочаевской и улицы Пархинской произошло ДТП – по предварительной информации женщина 1963 г.р., управляя автомашиной «Мицубиши», совершила наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход женщина 1951 г.р. доставлена в медучреждение.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, МЧС. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые водители, у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что на дороге в любой момент могут оказаться пешеходы.

В соответствии с правилами дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

В Рыбинске полицейскими раскрыты кражи из магазина

В полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из магазина в центральной части города совершены кражи товара.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлен мужчина 1949 г.р., житель микрорайона Скоморохова гора, подозреваемый в совершении кражи из торгового зала магазина двух аккумуляторных батарей для инструмента. Сумма ущерба составила около 9 тыс. рублей.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность мужчины к совершению аналогичной кражи из того же магазина. Ущерб составил около 5 тыс. рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым даны признательные показания, похищенное изъято.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Раскрыта кража сотовых телефонов у местного жителя

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Заволжье и сообщил о том, что при неизвестных обстоятельствах из дома пропали два сотовых телефона. Ущерб составил 4500 руб. Сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления. Установлен подозреваемый – ранее судимый неработающий местный житель 1994 г.р., который после совместного распития спиртного с заявителем воспользовался моментом, когда тот отвлекся, похитил телефоны и скрылся.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что телефоны продал.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция предупреждает граждан: не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко как превратить вас в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.