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Рыбинск. Криминальная хроника с 3 по 10 января

10.01.2022, 7:07, Детали
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В Рыбинске полицейскими изъяты наркотические вещества

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» выявлен факт хранения наркотиков. В квартире по месту жительства мужчины 1988 г.р. обнаружены и изъяты части растения конопля.
В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области, установлено, что изъятое является наркотическим средством марихуаной общей массой в высушенном виде более 638 г и частями растения конопля общей массой в высушенном виде более 48 г.
Подозреваемый не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности. Он пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления.
Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Участковым уполномоченным полиции задержаны подозреваемые кражи крышек люков

Участковым уполномоченным полиции установлены подозреваемые в совершении кражи двух крышек люков ливневой канализации и крышки тепловой камеры.
Из окна опорного пункта полиции участковый уполномоченный полиции заметил двое мужчин, которые пытались снять крышки люков. Подозреваемые незамедлительно были доставлены в пункт полиции, установлены их личности: безработные, ранее судимые жители микрорайона Северный 1992 г.р. и 1987 г.р. Мужчины дали признательные показания. Они пояснили, что крышки люков хотели сдать в пункт приема металлолома. Похищенное изъято.
Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Полицейскими установлен подозреваемый в краже сотового телефона и планшета

Участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый в краже.
В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Веретье и сообщил о том, что после совместного распития спиртных напитков со своим знакомым у него пропал сотовый телефон и планшет. Ущерб составил около 32 тыс. руб.
В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, местный житель 1987 г.р. и обстоятельства совершения преступления. После совместного распития спиртных напитков со своим знакомым подозреваемый, пока потерпевший вышел в другую комнату, похитил телефон и планшет. Подозреваемым даны признательные показания.
Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.
Расследование продолжается.

В Рыбинске установлен подозреваемый в совершении кражи денег с банковской карты

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель п. Копаево 1959 г.р. и сообщил о том, что обнаружил пропажу денежных средств со счета в сумме более 92 тыс. рублей.
В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлена причастность к совершению кражи неработающего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности родственника заявителя 2000 г.р. Воспользовавшись приложением, установленным на телефоне заявителя, он перевел денежные средства на счет банковской карты знакомой, после чего обналичил их и потратил.
Подозреваемым даны признательные показания.
Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.




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