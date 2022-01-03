Рыбинск. Криминальная хроника с 27 декабря по 3 января

03.01.2022, 9:33, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полицейскими установлена подозреваемая в совершении кражи

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из служебного помещения одного из городских медицинских центров из сумки работницы пропали денежные средства в сумме 13 тыс. рублей. Спустя некоторое время поступило аналогичное заявление о краже из помещения этого же медицинского центра. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая – местная жительница 2001 г.р. Подозреваемой даны признательные показания, пояснила, что воспользовавшись тем, что в помещении никого не было, похитила денежные средства.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции раскрыта кража из аптеки

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из помещения аптеки на улице Крестовой, похищены витамины, шампунь и детские товары. Ущерб составил более 6 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлена подозреваемая в совершении кражи – неработающая, ранее судимая жительница г. Рыбинска 1992 г.р.

Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что воспользовалась тем, что фармацевт отвлеклась, незаметно похитила товар и скрылась. Похищенное продала, а вырученные деньги потратила.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

В отношении жителя Рыбинска возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В Рыбинске в одну из городских больниц с проникающим ранением груди был госпитализирован 32-летний мужчина.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления житель г. Рыбинска 1991 г.р. Мужчиной даны признательные показания. Он пояснил, что в ходе конфликта со знакомым нанес ему несколько ударов гвоздем, который оказался в кармане куртки.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Полицейскими изъято более 85 гр. синтетического наркотика

Сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» при силовой поддержке сотрудников Росгвардии пресечена преступная деятельность по сбыту наркотических средств.

В ходе оперативных мероприятий в Рыбинске сотрудниками полиции на площади М. Жукова задержан местный житель 1985 г.р., у которого обнаружены и изъяты полимерные свертки с порошкообразным веществом.

Согласно справке об исследовании, изъятое вещество – синтетическое наркотическое средство Альфа-PVP, массой более 85 гр.

По информации подозреваемый осуществлял сбыт наркотических средств, путем оборудования тайников.

По факту незаконного оборота наркотических средств следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Установлен подозреваемый в совершении кражи денег с банковской карты

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель п. Копаево 1959 г.р. и сообщил о том, что обнаружил пропажу денежных средств со счета в сумме более 92 тыс. рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлена причастность к совершению кражи неработающего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности родственника заявителя 2000 г.р. Воспользовавшись приложением, установленным на телефоне заявителя, он перевел денежные средства на счет банковской карты знакомой, после чего обналичил их и потратил.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Раскрыта кражи денег у пенсионерки

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи денег.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 83-летняя пенсионерка и сообщила о том, что неизвестный похитил денежные средства в сумме 20 тыс. рублей. Установлено, что в микрорайоне Западный в квартиру к заявительнице пришел мужчина под предлогом проверки и замены заглушек радиаторов.

Осмотрев радиаторы, попросил оплатить его услуги. Пенсионерка достала конверт со сбережениями и передала ему 1 тысячу рублей. Затем злоумышленник попросил якобы для проверки открыть воду в кухне, пока хозяйка отлучилась, похитил денежные средства из конверта, оставленного на столе. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлен подозреваемый не работающий, ранее судимый местный житель 1990 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Подозреваемым даны признательные показания.

Расследование продолжается.

В суд направлено уголовное дело о ДТП на территории промышленного предприятия в Рыбинске

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г. Рыбинска 1966 г.р., который обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, управляя грузовым тягачом при маневре разворота, задел ковш другого транспортного средства — фронтального погрузчика, припаркованного на обочине. В результате столкновения погрузчик откатился назад и совершил наезд на пешехода.

Следствием установлено, что 05.12.2019 обвиняемый, работая водителем грузового тягача «Скания», находился за рулем вверенного ему транспортного средства на своем рабочем месте на территории промышленного предприятия г. Рыбинска. При выполнении маневра разворота мужчина не справился с управлением и совершил столкновение с фронтальным погрузчиком, припаркованным у производственного здания. Вследствие столкновения погрузчик откатился назад в сторону припаркованного за ним грузового автомобиля. Между погрузчиком и грузовым автомобилем в момент ДТП находился мужчина 1988 г.р., который был зажат между двумя транспортными средствами.

В результате ДТП пострадавший мужчина получил множественные переломы, которые относятся к тяжкому вреду здоровью.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В суд направлено уголовное дело о ДТП в Рыбинском районе

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г. Санкт-Петербурга мужчины 1977 г.р., который обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В ходе предварительного следствия установлено, что 03.07.2021 около 20.50 обвиняемый управлял автомобилем «Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения. При движении по автодороге «Рыбинск-Арефино» в 13 км в сторону деревень «Хламово — Коняево», совершил наезд на двигавшийся впереди него в попутном направлении снегоболотоход (квадроцикл). От столкновения квадроцикл отбросило в кювет, автомобиль обвиняемого также съехал в кювет. Пассажирка снегоболотохода в результате ДТП получила множественные тяжелые травмы, так как попала под колеса съехавшего в кювет автомобиля обвиняемого. От полученных травм женщина 1986 г.р. скончалась на месте ДТП до приезда «скорой медицинской помощи». Находившийся за рулем снегоболотохода мужчина 1984 г.р. получил травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу собраны исчерпывающие доказательства.

Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Потерпевшими заявлены гражданские иски в счет компенсации морального вреда.

В соответствии с ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.