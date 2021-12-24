«Потеплеет» немного и ненадолго

24.12.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода

Аномальные холода, посетившие центрально-европейский регион России, отступили.

В выходные дни температура воздуха будет по-прежнему ниже климатической нормы, предупреждают метеорологи, но уже не на 14 градусов, а на 3-4. С юго-западным ветром в регион поступает относительно теплый воздух.

Холода уже не столь сильные, как накануне, но только расслабляться не стоит. Уже в начале следующей недели морозы вновь перехватят инициативу.

Пока же очередной циклон с севера-запада распространяет свое влияние на большую часть Европейской России. С этим связано падение атмосферного давления, усиление юго-западного ветра, уплотнение облачности и приближение зон снегопадов.

В Москве в выходные «потеплеет» до -5 днем, В Санкт-Петербурге и Ярославле – до -7.

В начале следующей недели характер погоды не измениться.

Атмосферное давление 25-26 декабря – 729-741 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 8 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 25 декабря было в 1978 году: -31,1 градуса. А в этот день 201- года городе было тепло: +4,7 градуса.