Рыбинск. Криминальная хроника с 13 по 19 декабря

20.12.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта кража из строящегося дома

Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые в совершении кражи инструментов.

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о краже строительных материалов и инструментов из строящегося многоэтажного дома на улице Н. Невского. Сумма ущерба составила более 140 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению кражи жителей микрорайона Мариевка — двоих 2005 г.р., и молодого человека 2003 г.р.

Установлено, что злоумышленники, проникли в дом, выбив балконную дверь на первом этаже, похитили строительный электроинструмент, который перенесли в подвальное помещение жилого дома напротив.

Похищенное частично изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного и ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемыми даны признательные показания.

Расследование продолжается.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах ДТП в Рыбинском районе, в результате которого погибли 4 человека

18.12.2021 около 21.20 на 66 км автодороги “Ярославль-Рыбинск” в Рыбинском районе произошло ДТП . По предварительной информации мужчина 1973 г.р. управляя автомобилем “Шевроле”, при движении в сторону г. Ярославля, не выбрал безопасный боковой интервал, совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении автомобилем “Газель”, после чего совершил столкновение с автомобилем “Митсубиши”, двигавшемся во встречном направлении.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля “Шевроле”, водитель автомобиля “Митсубиши” мужчина 2003 г.р , пассажиры автомобиля “Митсубиши” мужчина 1970 г.р. и женщина 1970 г.р.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не нарушайте правил маневрирования.

Кража металлических изделий с земельного участка

Сотрудниками ППСП МУ МВД России «Рыбинское» задержаны подозреваемые в совершении кражи металлических изделий с земельного участка.

В ночное время в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что неизвестные лица находятся на территории ее участка, расположенного в микрорайоне Заволжье.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Рыбинское», которые на улице Шуйской в Заволжском микрорайоне задержали двух мужчин с похищенными с участка металлическими предметами.

Подозреваемые неработающие местные жители 1987 г.р., 1969 г.р., пояснили, что похитили металлический бак и металлический уголок.

Ущерб заявительница оценила на сумму 1750 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В отношении жителя Рыбинска возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос).

Ранее в полицию поступило заявление местного жителя 1982 г.р. о том, что неизвестный совершил угон его автомобиля «Ситроен», припаркованного у дома по месту жительства.

Установлено, что заявитель в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать на своем автомобиле в магазин. При движении мужчина не справился с управлением и произвел наезд на столб, а затем, испугавшись, бросил транспортное средство и убежал.

Желая избежать ответственности, он обратился в полицию с заявлением о том, что его автомашину угнали.

Сотрудниками полиции установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении заявителя не совершалось. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы г. Рыбинска, обвиняемой в вымогательстве

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы г. Рыбинска 1995 г.р., которой предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство).

Следствием установлено, что в октябре 2020 года обвиняемая в социальной сети познакомилась с мужчиной 1990 г.р. Некоторое время они переписывались, а затем встретились. В процессе близкого общения женщина осуществила фото- и видеосъемку происходящего на камеру своего сотового телефона, после чего в период с октября 2020 по март 2021 года вымогала денежные средства у мужчины. Она написала ему, что является несовершеннолетней, а фотографии интимного характера, сделанные во время их встречи и сохранившиеся в памяти телефона, увидела ее сестра. Женщина указала, что родственница намерена обратиться в полицию в связи с тем, что мужчина вступил в связь с несовершеннолетней.

Сообщения от лица родственников якобы несовершеннолетней с угрозами обращения в правоохранительные органы, применения физической силы и распространения фотографий интимного характера в сети Интернет направлялись неоднократно. В сообщениях требовалось перевести денежные средства.

Высказанные угрозы мужчина воспринимал реально и перечислил злоумышленнице в общей сложности более 620 тысяч рублей. Обвиняемая в ходе следствия вину признала, принесла извинения потерпевшему, принимает меры для возмещения причиненного ущерба.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с ч. 2 ст. 163 УК РФ предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет.

В отношении жителя Рыбинска, подозреваемого в присвоении денежных средств, полученных от продажи чужого имущества, возбуждено уголовное дело

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что передал для хранения знакомому свой снегоход. Спустя длительное время, обратился к нему с просьбой сделать фото снегохода, для продажи, однако тот пояснил, что технику украли. Сумму ущерба заявитель оценил в 400 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлены обстоятельства произошедшего. Мужчина 1983 г.р., у которого по просьбе владельца хранился снегоход, решил продать чужое имущество. Нашел покупателя и осуществил сделку за 35 тыс. рублей. Денежные средства, вырученные от продажи, хозяину не передал, а незаконно присвоил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 3 ст. 160 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в совершении кражи телефона.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила, что во время нахождения в помещении бани на улице Новоершовской, из кармана ее дубленки оставленной без присмотра, пропал сотовый телефон. Сумма ущерба составила 8 тыс. руб.

Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению кражи жительницы микрорайона Веретье 1972 г.р. Подозреваемая пояснила, что в ходе возникшего конфликта со своей знакомой, воспользовалась ситуацией, похитила ее сотовый телефон из кармана дубленки и скрылась.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в Рыбинском районе, в результате которого пострадали 5 человек

13 декабря около 12.30 на окружной дороге в г. Рыбинске произошло ДТП – по предварительной информации столкновение автомашины «КИА», под управлением мужчины 1953 г.р. и автомашины «Пежо», под управлением мужчины 1992 г.р.

В результате ДТП водитель автомашины “КИА” и пассажирка данной автомашины 1959 г.р. с травмами госпитализированы.

Пассажиры автомашины «Пежо»: мужчина 1989 г.р., двое детей – мальчики 2016 г.р., 2018 г.р. нуждаются в амбулаторном лечении.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики.

Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не нарушайте правил маневрирования.