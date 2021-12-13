Рыбинск. Криминальная хроника с 6 по 12 декабря

13.12.2021, 7:52, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске полицейскими задержан подозреваемый в совершении разбоя

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный в одном из магазинов в микрорайоне Переборы, угрожая ножом продавцу, похитил денежные средства в сумме более 10 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан местный житель – мужчина 1987 г.р., который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Похищенное частично изъято.

В настоящее время расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 162 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Задержаны подозреваемые в краже из частного дома

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестные, отжав двери, проникли в дом, расположенный в микрорайоне Путейная промзона и с территории участка похитили имущество. Ущерб составил сумму более 78 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые – ранее судимые жители микрорайона Копаево 1984 г.р. и 1987 г.р., которыми даны признательные показания. Они пояснили, что похитили имущество: чугунные батареи, отопительный котел, трубопровод к нему, холодильник, газовую плиту, металлическую раковину, металлические двери, трубы забор, стальную цистерну и прицеп. Похищенное в последствии сдали в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

В результате конфликта 36-летнему мужчине причинен легкий вред здоровью

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый в совершении преступления, житель г. Рыбинска 1986 г.р., который в ходе ссоры в подъезде дома по месту жительства нанес телесные повреждения металлическим прутом своему знакомому.

Пострадавший 36-летний мужчина с травмами был доставлен в одну из городских больниц. Подозреваемым даны признательные показания.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 115 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении кражи

Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые в совершении кражи.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестные, проникли в помещение бани, расположенной в Запахомовском микрорайоне и похитили имущество, бензотример и две металлические бочки. Ущерб составил сумму около 4 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые – неработающий, ранее судимый житель микрорайона Скоморохова гора 1995 г.р. и ранее судимый житель Центрального микрорайона 1974 г.р., которыми даны признательные показания. Они пояснили, что проникли в помещение бани, разбив окно, похитили имущество, которое в последствии продали.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

В отношении нетрезвого водителя, ранее лишенного права управления транспортными средствами, возбуждено уголовное дело

В вечернее время в п. Ермаково сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Киа Рио», под управлением жителя г. Рыбинска 1978 г.р., который имел признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности по ст.12.8 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта кража контейнеров для мусора

Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское», находившиеся на маршруте патрулирования, в вечернее время на улице Глебовской в г. Рыбинске остановили грузовой автомобиль «ГАЗ», в кузове которого находились части металлических контейнеров для мусора.

Установлено, что данные контейнеры похищены с территории садоводческого некоммерческого товарищества.

Подозреваемые в совершении преступления пассажиры грузового автомобиля – неработающие ранее судимые местные жители 1993 г.р., 1989 г.р. – пояснили, что металлические контейнеры похитили с территории дачного массива в Каменниковском сельском поселении, распилили и планировали сдать в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.