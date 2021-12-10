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Мороз уйдет за выходные

10.12.2021, 7:07, Погода
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Выходные дни в центрально-европейской части России ожидаются морозными и без осадков – постарается обширный антициклон. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 6-8 градусов.

Вслед за холодным атмосферным фронтом, который пересек регион в середине недели, стал распространяться холодный воздух. Если юго-восточная половина ЦФО ночью еще была закрыта облаками, то северо-западной антициклон, размывая облачный слой способствовал сильному выхолаживанию воздуха, поясняют метеорологи.

Рост атмосферного давления продолжится до выходных, а затем мороз будет постепенно ослабевать.

В Москве к понедельнику дневная температура воздуха повысится до -4 градусов, в Ярославле – до -7. В Санкт-Петербурге будет еще теплее – в воскресенье всего -2.

В начале следующей недели, по мере отступления антициклона на восток и приближения с запада фронтальных разделов, прогнозируется облачная погода, преимущественно без осадков, а потепление продолжится и, возможно, до плюсовых значений.

Атмосферное давление в выходные – 761-759 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 4 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 11 декабря было в 1955 году: -33,0 градуса. А в этот день 2006 года городе было тепло: +6,0 градусов.




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