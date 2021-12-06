Рыбинск. Криминальная хроника с 29 ноября по 5 декабря

06.12.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудниками полиции раскрыта кража контейнеров для мусора

Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское», находившиеся на маршруте патрулирования, в вечернее время на улице Глебовской в г. Рыбинске остановили грузовой автомобиль «ГАЗ», в кузове которого находились части металлических контейнеров для мусора.

Установлено, что данные контейнеры похищены с территории садоводческого некоммерческого товарищества.

Подозреваемые в совершении преступления пассажиры грузового автомобиля – неработающие ранее судимые местные жители 1993 г.р., 1989 г.р. – пояснили, что металлические контейнеры похитили с территории дачного массива в Каменниковском сельском поселении, распилили и планировали сдать в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции раскрыт грабеж в отношении продавца цветочной палатки, где был похищен букет из 29 роз

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен неработающий ранее судимый местный житель 1987 г.р., который в цветочной палатке на улице Юбилейной в г. Рыбинске открыто похитил букет из 29 роз, подготовленный для него продавцом, и скрылся.

Полицейскими установлена его причастность к совершению грабежей в магазине в микрорайоне Гагаринский и в продуктовом магазине на улице Пархинской, где он открыто похитил продукты, алкоголь и скрылся.

Общая сумма ущерба составила более 3500 рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемым даны признательные показания. Похищенное частично изъято.

Полицейскими раскрыта серия краж металлических изделий с земельного участка

Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые в краже металлических изделий.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Мариевка с заявлением о том, что неизвестные лица с его земельного участка пытались похитить металлические изделия, однако были замечены соседом. Ущерб составил 3000 тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые – неработающие ранее судимые жители г. Рыбинска 1974 г.р., 1995 г.р. и 1976 г.р. В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена их причастность к аналогичной краже металлических изделий, совершенной ранее с этого же земельного участка. Ущерб составил более 6000 рублей.

Подозреваемыми даны признательные показания. Они пояснили, что совершали кражи металлических изделий с целью сдачи в пункт приема металлолома. Похищенное подозреваемые вывозили на автомашине для грузоперевозок.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинском районе раскрыт факт браконьерства

Ранее сотрудниками полиции совместно с Главным специалистом комитета по охране и использования животного мира — государственным инспектором Ярославской области в области охраны окружающей среды (г. Рыбинск). был выявлен факт браконьерства на территории Рыбинского муниципального района. Недалеко от д. Дор обнаружены и изъяты части туши, фрагмент шкуры животного.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, не имеющий специального разрешения на отстрел лося, неработающий житель Рязанской области 1966 г.р. Для его задержания сотрудники полиции выехали в служебную командировку в Рязанскую область. Мужчина доставлен в МУ МВД России «Рыбинское», где дал признательные показания.

У подозреваемого изъято зарегистрированное охотничье ружье.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

В соответствии с ч. 1 ст. 258 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Свободная охота на лосей запрещена повсеместно. Отстрел этих животных допускается только по специальным разрешениям — лицензиям, выдаваемым управлениями охотничьего хозяйства. Охотники должны знать правила охоты на этого крупного и ценного зверя.

Сотрудники полиции продолжают работу по предупреждению и пресечению фактов браконьерства.

Жительница Рыбинска лишилась денег с банковского счета

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка.

Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств со счета заявителя, завладели персональными данными и получили доступ к личному кабинету банка. После чего похитили деньги в сумме 56 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

На данный момент на территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники представляются сотрудниками банка и убеждают гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил:

– По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

– При получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

– Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

– Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах.

– Сотрудники Банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Полицейскими раскрыто мошенничество под предлогом снятия порчи

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлена подозреваемая в совершении серии мошеннических действий: под видом целительницы похитила у своих клиенток крупные суммы, якобы для снятия порчи.

Летом 2018 года в МУ МВД России «Рыбинское» обратилась женщина 1986 г.р., которая сообщила, что неизвестная обманным путем похитила у нее денежные средства в сумме 120 тысяч рублей.

Установлено, что заявительница нашла объявление о снятии порчи и обратилась. «Целительница» смогла убедить ее, что сможет помочь, после ряда проведенных обрядов велела принести деньги за «работу». Спустя некоторое время, заявительница поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Также в дежурную часть обратилась еще одна жительница Рыбинска 1980 г.р., которая под тем же предлогом передала неизвестной 80 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая — неработающая жительница Нижегородской области 1975 г.р. Для ее задержания сотрудники полиции выехали в служебную командировку в Вологодскую область. Женщина была доставлена в МУ МВД России «Рыбинское», где дала признательные показания. В момент совершения противоправных действий подозреваемая гостила у родственницы в г. Рыбинске и решила «заработать». Расследование продолжается.

УМВД России по Ярославской области предупреждает:

– Чтобы избежать подобных неприятностей, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, какими бы безобидными они вам не казались.

– Не откликайтесь на предложение погадать, исцелить и т.п. Профессиональные мошенницы – хорошие психологи, они умело входят в доверие к людям.

– Никогда не впускайте незнакомых людей в свой дом. Обязательно разъясните, как в таких случаях нужно поступать вашим детям, пожилым родственникам.

– Заметив на улице, что кто-то ведет беседу с пожилыми людьми или несовершеннолетними об «исцелении» или «снятии порчи», немедленно сообщите в полицию по телефону “02”, с мобильного “102”.

В Рыбинске сотрудники полиции изъяли наркотики

Ранее в ходе оперативных мероприятий сотрудниками подразделения наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» и сотрудниками Рыбинской исправительной колонии №12 УФСИН России по Ярославской области установлено, что один из граждан, содержащихся в исправительном учреждении, планирует организовать доставку наркотических средств на территорию колонии.

В ИК-12 при проведении обязательного досмотра продуктов питания, предназначенных для передачи отбывающему наказание в исправительной колонии, сотрудниками учреждения обнаружен и изъят спрятанный внутри бритвенного станка сверток в прозрачной полимерной оболочке с веществом внутри. В результате исследования, проведенного ЭКЦ УМВД России по Ярославской области, установлено, что содержимое свертка является наркотическим средством метадон массой 0,668 г.

Сотрудниками подразделения наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» установлено, что женщина, принесшая передачу в колонию, получила бритвенный станок со свертком от неизвестного мужчины. Полицейские установили его личность – это неработающий, ранее судимый житель г. Рыбинска 1994 г.р., которым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Ведется следствие. В соответствии с ч. 3 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Сотрудниками полиции раскрыты кражи денег с банковских карт

В ОМВД России по Заволжскому городскому району Ярославля с заявлением обратилась местная жительница и сообщила, что с утраченной банковской карты были списаны денежные средства в сумме около 15 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – мужчина 1982 г.р., который нашел чужую банковскую карту и с помощью функции бесконтактной оплаты совершил покупки в различных торговых точках г. Ярославля.

Аналогичный факт выявлен сотрудниками уголовного розыска в городе Рыбинске. Мужчина 1968 г.р. совершал покупки, используя найденную банковскую карту, принадлежащую 22-летней местной жительнице.

Следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

УМВД России по Ярославской области напоминает: будьте внимательны при обращении с банковской картой: не оставляйте ее без присмотра, исключите доступ третьих лиц к карте. При утрате банковской карты следует незамедлительно обратиться в банк для ее блокировки.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер 02, с сотового – 102.