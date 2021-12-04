Жительница Рыбинска заняла первое место на конкурсе «Миссис футбольная мама 2021»

04.12.2021, 8:54, Новости

Теги: Конкурс, Футбол

Впервые на конкурсе «Миссис футбольная мама 2021» было два первых места.

28 ноября в День матери были подведены итоги Ежегодного Всероссийского конкурса «Миссис футбольная мама 2021». В этом году организаторы запустили конкурс в двух форматах – онлайн по всей России и офлайн в Санкт-Петербурге.

В онлайн-конкурсе 1 место заняла Ольга Попова из г. Рыбинск, 2 место Екатерина Антонова г. Москва, 3 место Мария Бобровская г. Уссурийск. А в Санкт-Петербурге на финальном шоу победу одержала Виктория Шашкова, мама троих сыновей.

Изначально конкурс проводился только в Санкт-Петербурге в офлайн-формате. Но в 2020 конкурс провели онлайн и получили большой отклик, что послужило поводом, сделать такой формат ежегодным.

Всего в конкурсе поучаствовали более 60 мам, воспитывающих детей футболистов, из разных городов.

Выбор победительниц помогли сделать жюри, в состав которых вошли представители Федерации футбола Санкт-Петербурга, Эдуард Латыпов – президент клуба болельщиков сборной России, Георгий Черданцев – спортивный комментатор, Татьяна Ивановна Аршавина – мама российского футболиста.

На протяжении месяца мамы записывали ролики, как выполняют зарядку с мячом, готовят завтраки. Самым трогательным стало видео, в котором участницы показали, кто и как за них болеет и поддерживает.

Главный приз для победительницы, путевку на виллу с видом на Финский залив, предоставил партнер – загородный курорт европейского уровня «Дом у Моря».

Конкурс «Миссис Футбольная мама» притягивает мощную энергию, которая будет направленна на воспитание здоровых, счастливых и уверенных в себе спортсменов.

Организатор конкурса – Сообщество «Футбольные мамы». Проект «Футбольные мамы» – это частная инициатива, которую реализовывают Эльвира Лесничая и Надежда Васильева.

В этом году мероприятие поддержали сразу несколько организаций, среди которых Федерация футбола Санкт-Петербурга и клуб болельщиков сборной России RUSSIA UNITES.