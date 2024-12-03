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«ОДК-Сатурн» поддерживает престиж профессии контролера

03.12.2024, 10:10, Новости
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На рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) 19 контролеров станочных и слесарных работ стали участниками конкурса профессионального мастерства.

Впервые свои навыки вне конкурса демонстрировали две студентки Рыбинского промышленно-экономического колледжа, обучающиеся по целевому договору с предприятием.

В производственно-учебном центре «ОДК-Сатурн» за звание лучшего в профессии боролись контролеры станочных и слесарных работ. Задача состязаний не только в том, чтобы определить победителя конкурса, но и выявить лучшие практики в области технического контроля, поддержать престиж профессии по большей части являющейся женской.

– В моей карьере был период работы начальником бюро технического контроля сборочного цеха, поэтому о компетенциях контролера я знаю не понаслышке. Профессиональный уровень работников предприятия растёт с каждым годом, поэтому конкурсные задания усложняются — в тестах появляются дополнительные вопросы, а в практической части – новые виды и средства измерений. На определенном этапе профессиональных достижений человеку помимо заработной платы очень важно и общественное признание, а участие в конкурсе – отличная возможность показать свои способности, и мы эту традицию будем продолжать, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сатурн Виктор Поляков.

Участницы демонстрировали теоретические знания по 40 вопросам и практические навыки, выполняя до 15 измерений конкурсной детали. Задания полностью имитировали этап контроля реального производственного процесса.

По итогам соревнований в номинации конкурса «Молодой профессионал» победила контролер станочных и слесарных работ 4 разряда Ольга Глинкина. Победителем конкурса профмастерства и лучшей в номинации «Мастер – золотые руки» стала контролер станочных и слесарных работ 5 разряда Алина Быстрова, которая участвовала впервые.

– Результат стал неожиданным и приятным. Наша работа вовсе не монотонная, как кажется со стороны. Приходится решать разные задачи, искать пути их решения. Профессия очень интересная, всегда есть, что изучать, узнавать новое, пробовать и добиваться поставленных целей, – поделилась Алина Быстрова.

Все конкурсанты отмечены дипломами участника, а победители – памятными подарками и денежными вознаграждениями.

Профессия контролёра – одна из востребованных на предприятии. В различных подразделениях «ОДК-Сатурн» сегодня работают 850 специалистов технического контроля, обеспечивая качество изготавливаемой продукции на всех этапах производства.


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