«Рубин» разгромил «Акрон» в матче РПЛ ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Рубин» разгромил «Акрон» в матче РПЛ

24.11.2024, 12:01, Новости
Теги: ,

Окончание международной паузы ознаменовало успех для казанского «Рубина», и полный провал для тольяттинского «Акрона».

Именно эти команды открывали программу 16-го тура РПЛ в пятницу, и в следующие два дня состоятся еще 7 интригующих поединков российского первенства. На каждое событие можно подобрать фрибеты без депозита, так как на портале Bookmaker Ratings представлено все многообразие предложений букмекеров.

«Рубин» еще до наступления международной паузы смог выправить ситуацию в РПЛ и Кубке России. Так, казанская команда сыграла вничью с «ЦСКА» в первом матче четвертьфинала национального кубка, и отобрала очки у лидера турнирной таблицы «Краснодара» в чемпионате. «Акрон» же перед небольшой паузой разгромно уступил «Спартаку» в Москве 0:4.

Интрига в матче между «Рубином» и «Акроном» прожила меньше половины первого тайма. Главным героем 20-минутного отрезка в составе хозяев стал албанский нападающий Мирланд Даку, отметившийся двумя забитыми мячами. В дальнейшем хозяева полностью контролировали ситуацию на поле, и в самой концовке благодаря реализованному пенальти в исполнении Фамейе добыли разгромную победу со счетом 3:0.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / «СКА» громит в Санкт-Петербурге «СКА» вслед за «Амуром»

19.11 / Выплата теннисистке из Рыбинска за золото первенства мира, серия побед ХК «Полет» и другие спортивные события

30.10 / Результаты ХК «Локомотив» в октябре

30.10 / В Рыбинске прошел Всероссийский турнир по настольному теннису на призы

08.10 / «Полет» из Рыбинска дважды проиграл «Ермаку», рыбинская лучница победила на первенстве России по стрельбе из лука, Сандалов одержал победу в Гран-При по боевому самбо

24.09 / Шорт-трекисты из Рыбинска завоевали медали Кубка РФ, Ходяков взял золотую медаль на первенстве РФ

20.09 / Почему клиенты уходят из фитнес-клубов и как их удержать

17.09 / Последние события в КХЛ

28.08 / Рыбинск: спортивные достижения в августе

22.08 / Как выбрать сноуборд: советы для начинающих и опытных райдеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика