«Рубин» разгромил «Акрон» в матче РПЛ
Окончание международной паузы ознаменовало успех для казанского «Рубина», и полный провал для тольяттинского «Акрона».
Именно эти команды открывали программу 16-го тура РПЛ в пятницу, и в следующие два дня состоятся еще 7 интригующих поединков российского первенства. На каждое событие можно подобрать фрибеты без депозита, так как на портале Bookmaker Ratings представлено все многообразие предложений букмекеров.
«Рубин» еще до наступления международной паузы смог выправить ситуацию в РПЛ и Кубке России. Так, казанская команда сыграла вничью с «ЦСКА» в первом матче четвертьфинала национального кубка, и отобрала очки у лидера турнирной таблицы «Краснодара» в чемпионате. «Акрон» же перед небольшой паузой разгромно уступил «Спартаку» в Москве 0:4.
Интрига в матче между «Рубином» и «Акроном» прожила меньше половины первого тайма. Главным героем 20-минутного отрезка в составе хозяев стал албанский нападающий Мирланд Даку, отметившийся двумя забитыми мячами. В дальнейшем хозяева полностью контролировали ситуацию на поле, и в самой концовке благодаря реализованному пенальти в исполнении Фамейе добыли разгромную победу со счетом 3:0.
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