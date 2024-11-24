«Рубин» разгромил «Акрон» в матче РПЛ

Окончание международной паузы ознаменовало успех для казанского «Рубина», и полный провал для тольяттинского «Акрона».

Именно эти команды открывали программу 16-го тура РПЛ в пятницу, и в следующие два дня состоятся еще 7 интригующих поединков российского первенства. На каждое событие можно подобрать фрибеты без депозита , так как на портале Bookmaker Ratings представлено все многообразие предложений букмекеров.

«Рубин» еще до наступления международной паузы смог выправить ситуацию в РПЛ и Кубке России. Так, казанская команда сыграла вничью с «ЦСКА» в первом матче четвертьфинала национального кубка, и отобрала очки у лидера турнирной таблицы «Краснодара» в чемпионате. «Акрон» же перед небольшой паузой разгромно уступил «Спартаку» в Москве 0:4.

Интрига в матче между «Рубином» и «Акроном» прожила меньше половины первого тайма. Главным героем 20-минутного отрезка в составе хозяев стал албанский нападающий Мирланд Даку, отметившийся двумя забитыми мячами. В дальнейшем хозяева полностью контролировали ситуацию на поле, и в самой концовке благодаря реализованному пенальти в исполнении Фамейе добыли разгромную победу со счетом 3:0.